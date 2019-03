ams et Wise Road Capital approfondissent le développement des capteurs d'environnement, de débit et de pression par le biais d'une co-entreprise

PREMSTAETTEN, Autriche--(BUSINESS WIRE)--ams (SIX: AMS), un chef de file international des solutions de capteurs à haute performance, et Wise Road Capital, une société internationale de capitaux privés spécialisée dans les secteurs des semi-conducteurs et des technologiques émergentes, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord pour créer une co-entreprise et renforcer le développement et la vente des solutions de capteurs d'environnement, de débit et de pression pour le marché mondial. En vertu de cet accord, les employés, la propriété intellectuelle, les produits et solutions de capteurs, et la clientèle associée seront transférés d'ams à la co-entreprise, et Wise Road Capital apportera son expertise en co-entreprise, sa connaissance approfondie des marchés et sa solide présence dans les réseaux de distribution et de clients, tout particulièrement en Chine.

ams transférera son actuel portefeuille de solutions de capteurs environnementaux (qualité de l'air, humidité relative et température), qui sont utilisées dans des applications automobiles, d'habitation connectée et de contrôle de la qualité de l'air. De plus, les solutions de débitmètres à ultra-sons d'ams, un secteur dans lequel ams jouit d'une position de leader avec ses solutions de compteurs connectés pour les services publics, feront partie du portefeuille de la nouvelle entité. Pour compléter l'offre, l'activité de développement des capteurs de pression d'ams sera également incluse au portefeuille de produits. Wise Road Capital conseillera la nouvelle société, en ouvrant son vaste réseau et les ressources de partenaires de renom, pour couvrir les secteurs de l'automobile, des télécommunications, de contrôle industriel et d'appareils ménagers. La nouvelle société, qui sera basée aux Pays-Bas, sera dirigée par Stefan Raible, au poste de directeur général. Stefan est actuellement directeur général de l'activité Capteurs d'environnement chez ams, et l'ancien PDG d'Applied Sensors, qui a été acquis par ams en 2014. L'accord comprend une valorisation d'investissement de la co-entreprise d'environ 120 millions USD, et devrait être finalisé à l'automne 2019.

"Cette nouvelle co-entreprise disposera d'une équipe spécifique s'attelant à développer les solutions primées d'ams dans les capteurs d'environnement, de débit et de pression, pour lesquelles nous considérons la Chine comme offrant les plus grandes opportunités. L'alliance entre la technologie ams et la portée commerciale de Wise Road crée un excellent départ pour la nouvelle entité" déclare Chris Feige, vice-président exécutif, EAS Divison, ams. "Stefan Raible est un dirigeant chevronné, qui sera capable de concrétiser rapidement le lancement de la nouvelle société."

"Wise Road Capital voit un potentiel considérable dans la commercialisation des technologies et produits d'exception mis au point par ams. Nous nous réjouissons à l'idée d'apporter notre expertise et de mettre à profit nos partenariats pour assurer la réussite de cette co-entreprise. Nous disposons non seulement de ressources et de réseaux en Chine, mais entretenons également des liens étroits avec des acteurs technologiques et des instituts de recherche de premier rang au niveau mondial, ce qui sera un atout majeur pour la co-entreprise", souligne M. Michael Zhang, associé directeur, Wise Road Capital.

À propos d'ams

ams est un chef de file mondial de la conception et de la fabrication de solutions avancées de capteurs. Notre mission est de façonner le monde de demain avec des solutions de capteurs fournissant une interface optimale entre l'homme et la technologie.

Les solutions de capteurs à haute performance d'ams contiennent des applications nécessitant une taille compacte, une faible consommation énergétique, une sensibilité optimale et une intégration multi-capteur. Nos produits comprennent des solutions de capteurs, des circuits intégrés de capteurs, des interfaces et des logiciels pour les marchés du grand public, des communications, industriels, médicaux, et automobiles.

Basé en Autriche, ams emploie 9 000 personnes et a plus de 8 000 clients à l'échelle mondiale. ams est coté à la bourse SIX Swiss (mnémo: AMS). Pour de plus amples renseignements sur ams, veuillez visiter www.ams.com

À propos de Wise Road Capital

Wise Road Capital est une société internationale de capitaux privés investissant dans de solides entreprises technologiques en identifiant des opportunités en matière d'urbanisation mondiale et d'écologie connectée dans le cadre d'une étroite coopération avec des acteurs majeurs et dans plusieurs domaines centraux, comme la ville connectée, la fabrication intelligente, les énergies renouvelables, etc. Wise Road Capital œuvre pour mettre en place un écosystème international sain autour de ces questions clefs, via des investissements et une équipe de direction internationale jouissant d'une expérience sectorielle et dans les investissements.

