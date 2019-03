DULUTH, Ga. & ARAÇATUBA, Brazilië--(BUSINESS WIRE)--AGCO Corporation (NYSE: AGCO), een toonaangevende fabrikant en distributeur van landbouwmachines, kondigt een commercieel en technologisch partnerschap aan met Solinftec, een toonaangevende ontwikkelaar en distributeur van digitale landbouwoplossingen. Het partnerschap geeft AGCO-klanten directe toegang tot de Solfleet-oplossingen, waaronder boordcomputers, weerstations, bodemsensoren, telemetrienetwerken, eigen algoritmen en de real-time generatie van bruikbare inzichten die operationele efficiëntie en agronomische doeltreffendheid genereren. De nieuwe oplossingen zullen begin 2019 in Brazilië worden gelanceerd voor telers van suikerriet, soja, maïs en katoen en zullen, niet veel later, in de Verenigde Staten worden gelanceerd voor de gewascyclus van 2020 voor maïs- en sojabonenkwekers. Het aanbod van Solinftec zal een aanvulling vormen op de boerderijoplossingen die al beschikbaar zijn via de Fuse® slimme landbouwportfolio van AGCO.

