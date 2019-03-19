SpeeDx經銷網路擴展至中東

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- SpeeDx Pty. Ltd.宣佈與新合作夥伴Al Zahrawi Medical Supplies LLC簽約，在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、阿曼、巴林和卡達經銷ResistancePlus®和PlexPCR®檢測。

SpeeDx執行長Colin Denver表示：「Al Zahrawi Medical是該地區首屈一指的醫療及診斷供應商，是我們擴展GCC業務的絕佳合作夥伴。我們的產品處理全球抗生素抗藥性及生殖健康問題。憑藉此次交易，我們很高興現在將有更多實驗室能獲得我們的生殖道黴漿菌和淋病ResistancePlus檢測，以便為全世界病患提供抗藥性導引治療。」

SpeeDx ResistancePlus檢測可提供寶貴的資訊，結合感染偵測與抗生素抗藥性相關基因標記，使臨床人員能夠擁有充足資訊做成治療決策。抗藥性導引治療預示著細菌感染管理的重大突破，為臨床治療人員提供感染對常用一線抗生素的感受性或抗藥性狀態資訊、改善治癒率，並降低整體健康成本1,2。

ResistancePlus GC*結合淋病雙球菌(GC)偵測與ciprofloxacin感受性標記， ResistancePlus MG*可同時偵測生殖道黴漿菌和azithromycin抗藥性基因標記。SpeeDx同時計畫推出用於二線抗生素治療失效相關抗藥性標記的新款ResistancePlus MG檢測，以及用於肺炎黴漿菌和巨環類抗生素(macrolide)抗藥性標記的ResistancePlus MP檢測。SpeeDx產品陣容還包括PlexPCR VHS，這是用於單純皰疹病毒（第1型和第2型）、水痘帶狀皰疹和梅毒螺旋體（梅毒）的多目標檢測，以及PlexPCR HSV-1, 2 & VZV，此為多目標皰疹病毒檢測。

* 未在美國上市。

參考文獻：

1. O’Neill J. The Review on Antimicrobial Resistance. May 2016:35

2. Read TRH. et al CID June 5 2018 doi.org/10.1093/cid/ciy477.

關於SpeeDx

SpeeDx創建於2009年，是總部位於澳洲的私人公司，在倫敦和美國設有辦事處，經銷商遍佈全歐洲。SpeeDx專攻分子診斷解決方案，超越簡單的偵測，可提供改善病患管理的全面資訊。創新的即時聚合酶鏈鎖反應(qPCR)科技驅動市場領先的多目標偵測和促發策略。SpeeDx擁有用於偵測感染性疾病病原菌、性傳播感染(STI)和抗微生物抗藥性標記的CE-IVD試劑盒陣容，目前正在進行臨床試驗，以便在2019年獲得FDA批准。SpeeDx ResistancePlus檢測有助於抗藥性導引治療，使執業人員能夠擁有充足資訊做成臨床決策，從而改善病患的治療效果。

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