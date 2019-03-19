SpeeDx经销网络扩展至中东

Al Zahrawi Medical Supplies成为海湾合作委员会国家的新经销商

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

  • SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

悉尼 悉尼--()--(美国商业资讯) -- SpeeDx Pty. Ltd.宣布与新合作伙伴Al Zahrawi Medical Supplies LLC签约，在阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、巴林和卡塔尔经销ResistancePlus®PlexPCR®检测。

SpeeDx首席执行官Colin Denver表示：“Al Zahrawi Medical是该地区领先的医疗及诊断供应商，是我们扩展GCC业务的绝佳合作伙伴。我们的产品回应了全球抗生素耐药及生殖健康问题。通过此次交易，我们感到高兴的是，现在将有更多实验室能获取我们的生殖道支原体和淋病ResistancePlus检测，以便为全世界患者提供耐药指导下的治疗。”

SpeeDx ResistancePlus检测可提供宝贵的信息，将感染检出与抗生素耐药相关基因标记物相结合，使执业人员能够在信息充分的条件下进行临床决策。耐药指导下的治疗预示着细菌感染处治的重大突破，向经治医生提供感染对常用一线抗生素的药敏或耐药状态信息、提高治愈率、降低总体健康成本1,2

ResistancePlus GC*将淋球菌(GC)检出与环丙沙星药敏标记物相结合， ResistancePlus MG*可同时检测生殖道支原体和阿奇霉素耐药的基因标记物。SpeeDx同时计划发布用于二线抗生素治疗失效相关耐药标记物的新款ResistancePlus MG检测，以及用于肺炎支原体和大环内脂类耐药标记物的ResistancePlus MP检测。SpeeDx产品阵容还包括PlexPCR VHS，这是一种用于单纯疱疹病毒（1型和2型）、带状疱疹和梅毒螺旋体（梅毒）的复合检测，以及PlexPCR HSV-1, 2 & VZV，这是一种疱疹病毒复合检测。

* 未在美国上市。

参考文献：
1. O’Neill J. The Review on Antimicrobial Resistance. May 2016:35
2. Read TRH. et al CID June 5 2018 doi.org/10.1093/cid/ciy477.

关于SpeeDx

SpeeDx创建于2009年，是一家总部位于澳大利亚的私营公司，在伦敦和美国设有办事处，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。SpeeDx拥有用于检测感染性疾病病原菌、性传播感染(STI)和抗微生物耐药标记物的CE-IVD试剂盒阵容，目前正在开展临床试验，以便在2019年向FDA报批。SpeeDx ResistancePlus检测可实现耐药指导下的治疗，使执业人员能够在信息充分的条件下进行临床决策，从而改善患者转归。
欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问http://plexpcr.com

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Madeline O’Donoghue
全球营销经理
madelineo@speedx.com.au
+61 2 9209 4170

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