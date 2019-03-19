SpeeDx经销网络扩展至中东

悉尼 悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- SpeeDx Pty. Ltd.宣布与新合作伙伴Al Zahrawi Medical Supplies LLC签约，在阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、巴林和卡塔尔经销ResistancePlus®和PlexPCR®检测。

SpeeDx首席执行官Colin Denver表示：“Al Zahrawi Medical是该地区领先的医疗及诊断供应商，是我们扩展GCC业务的绝佳合作伙伴。我们的产品回应了全球抗生素耐药及生殖健康问题。通过此次交易，我们感到高兴的是，现在将有更多实验室能获取我们的生殖道支原体和淋病ResistancePlus检测，以便为全世界患者提供耐药指导下的治疗。”

SpeeDx ResistancePlus检测可提供宝贵的信息，将感染检出与抗生素耐药相关基因标记物相结合，使执业人员能够在信息充分的条件下进行临床决策。耐药指导下的治疗预示着细菌感染处治的重大突破，向经治医生提供感染对常用一线抗生素的药敏或耐药状态信息、提高治愈率、降低总体健康成本1,2。

ResistancePlus GC*将淋球菌(GC)检出与环丙沙星药敏标记物相结合， ResistancePlus MG*可同时检测生殖道支原体和阿奇霉素耐药的基因标记物。SpeeDx同时计划发布用于二线抗生素治疗失效相关耐药标记物的新款ResistancePlus MG检测，以及用于肺炎支原体和大环内脂类耐药标记物的ResistancePlus MP检测。SpeeDx产品阵容还包括PlexPCR VHS，这是一种用于单纯疱疹病毒（1型和2型）、带状疱疹和梅毒螺旋体（梅毒）的复合检测，以及PlexPCR HSV-1, 2 & VZV，这是一种疱疹病毒复合检测。

* 未在美国上市。

参考文献：

1. O’Neill J. The Review on Antimicrobial Resistance. May 2016:35

2. Read TRH. et al CID June 5 2018 doi.org/10.1093/cid/ciy477.

关于SpeeDx

SpeeDx创建于2009年，是一家总部位于澳大利亚的私营公司，在伦敦和美国设有办事处，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。SpeeDx拥有用于检测感染性疾病病原菌、性传播感染(STI)和抗微生物耐药标记物的CE-IVD试剂盒阵容，目前正在开展临床试验，以便在2019年向FDA报批。SpeeDx ResistancePlus检测可实现耐药指导下的治疗，使执业人员能够在信息充分的条件下进行临床决策，从而改善患者转归。

欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问http://plexpcr.com

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