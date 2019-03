PREMSTAETTEN, Austria--(BUSINESS WIRE)--ams (SIX: AMS), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per sensori dalle prestazioni elevate, e Wise Road Capital, una società internazionale di private equity focalizzata sul settore dei semiconduttori e su altri comparti high-tech emergenti, oggi hanno annunciato la sigla di un accordo per la creazione di una joint venture finalizzata alla promozione dello sviluppo e delle vendite di soluzioni per sensori di pressione, portata e ambientali in tutto il mondo. Ai sensi dell’accordo, dipendenti, IP, prodotti e soluzioni, nonché i relativi clienti, saranno trasferiti da ams alla joint venture, mentre Wise Road Capital fornirà preziose indicazioni sulla joint venture stessa, una profonda conoscenza del mercato e solide basi in relazione ai canali e ai rapporti con i clienti, particolarmente in Cina.

