Epiphany s’associe à Konsentus pour faire progresser l’ère de la banque ouverte

Epiphany SRI, un innovateur en matière de solutions et de logiciels fintech, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Konsentus, une société de technologie réglementaire (regtech). Grâce à ce partenariat, les organismes financiers seront en mesure de créer des plateformes bancaires numériques ouvertes, conformes à la directive PSD2.

Pour ces organismes, la date limite de conformité à la directive PSD2 était le 14 mars 2019. Ladite directive exige en effet que les fournisseurs de services bancaires et financiers déjà existants, disposant de comptes clients accessibles en ligne, fournissent une interface de programmation d’applications (Application Programming Interface, API) permettant aux nouveaux opérateurs et fournisseurs tiers (Third Party Providers, TPP) de développer de nouveaux services, notamment en termes de passation de commandes, de paiement ou d’informations de compte.

L’Epiphany Open Digital Banking Platform aide les organismes bancaires et financiers à demeurer d’actualité et à satisfaire les besoins bancaires actuels et futurs de leurs clients en leur donnant accès à un écosystème de services financiers avancés. Konsentus est la seule solution d’API basée sur un logiciel en tant que service (Software as a Service, SaaS) disponible pour vérifier l’identité des TPP et le statut réglementaire.

Paolo Spadafora, PDG d’Epiphany, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Konsentus pour aider nos clients à atteindre la conformité PSD2 et à tirer pleinement parti de la nouvelle ère de la banque ouverte. »

À propos d’Epiphany : Epiphany SRI est une société de logiciels et de solutions dédiée à la création de logiciels destinés à aider le secteur et la société à progresser en cette période de changement. Epiphany a utilisé son savoir-faire pour répondre aux besoins du secteur bancaire européen suite aux nouvelles exigences réglementaires de la directive PSD2 et à l’ère de la banque ouverte en général.

