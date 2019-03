MILANO--(BUSINESS WIRE)--L’innovativa società di software e soluzioni per il settore fintech Epiphany SRI ha annunciato oggi una collaborazione con il fornitore di tecnologie per la conformità normativa Konsentus. La collaborazione permetterà agli operatori del settore finanziario di sviluppare piattaforme per transazioni bancarie digitali aperte conformi alla direttiva PSD2.

La scadenza entro cui le organizzazioni dovevano conformarsi alla direttiva PSD2 era il 14 marzo 2019. Ai sensi della direttiva in questione, i fornitori di servizi bancari e finanziari facenti uso di sistemi legacy con conti di clienti accessibili online sono tenuti a fornire un’interfaccia di programmazione di applicazioni (application programming interface, API) cosicché i nuovi operatori, fornitori terzi (third party provider, TPP), possano sviluppare nuovi servizi per, tra le altre cose, l’inoltro di ordini, l’effettuazione di pagamenti e la gestione delle informazioni relative ai conti.

