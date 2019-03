AGCO anuncia parceria estratégica com a Solinftec

Duluth (Geórgia, EUA) e Araçatuba (SP)--(BUSINESS WIRE)--A AGCO Corporation (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidora líder mundial de soluções para equipamentos agrícolas, anunciou uma parceria comercial e tecnológica com a Solinftec, líder mundial em desenvolvimento e distribuidora de soluções agrícolas digitais.

A parceria proporcionará aos clientes AGCO acesso direto ao portfólio de soluções da Solinftec, incluindo computadores de bordo, estações meteorológicas, sensores de solo, redes de telemetria, algoritmos proprietários e geração em tempo real de informações extremamente úteis, aumentando a eficiência operacional e eficácia agronômica.

As novas soluções serão lançadas no Brasil a partir do início de 2019 para produtores de cana-de-açúcar, soja, milho e algodão, e serão lançadas nos Estados Unidos para a safra de 2020 para produtores de milho e soja. As ofertas da Solinftec complementarão a frota e as soluções agrícolas já disponíveis através do portfólio de agricultura inteligente Fuse® da AGCO.

Há 11 anos, a Solinftec oferece aos seus clientes soluções que capturam e processam dados, em tempo real e on-line, com foco na melhoria do amplo ecossistema operacional existente em uma propriedade agrícola. As soluções da Solinftec são compostas por diferentes camadas de hardware, telecomunicações e software, comuns nas culturas e regiões. Além dessas ferramentas, a Solinftec desenvolveu um amplo conjunto de soluções algorítmicas e de software que solucionam desafios importantes para cada região e cultura específica. Essas soluções melhoraram consideravelmente a eficácia operacional e renderam à Solinftec 60% do mercado de cana-de-açúcar no Brasil.

“Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de trabalhar com a AGCO. Juntos, podemos influenciar positivamente a produção de alimentos em escala global. Por meio da tecnologia, podemos definitivamente fazer mais com menos, do ponto de vista econômico, ambiental e social”, afirma Renato Hersz, diretor de Desenvolvimento Estratégico e Corporativo da Solinftec.

A parceria da AGCO com a Solinftec faz parte da abordagem aberta Fuse® para a agricultura inteligente, que inclui um modelo de parceria transparente que proporciona aos produtores liberdade e flexibilidade nas suas escolhas de máquinas, software agronômicos e de gestão agrícola, além de prestadores de serviços.

“Estamos felizes em contar com a parceria de uma empresa comprovadamente inovadora na nossa rede global Fuse® e continuar oferecendo aos produtores opções que melhorem a eficiência de suas operações agrícolas. Este novo recurso será particularmente valioso para nossos clientes da América do Sul, e também esperamos expandir essa parceria para outras partes do mundo nos próximos anos”, afirma Chris Rhodes, diretor de Desenvolvimento Global de Negócios Fuse® da AGCO Corporation.

Além disso, a AGCO e a Solinftec discutirão maneiras de integrar o portfólio da Solinftec no recém-lançado programa Farm Solutions da América do Sul, bem como possíveis integrações e APIs com outros produtos Fuse®.

Para saber mais sobre o modelo de parceria Fuse® da AGCO e a abordagem aberta para agricultura inteligente, visite http://www.AGCOcorp.com/Fuse. Saiba mais sobre a Solinftec em http://solinftec.com/en/.

Sobre a AGCO:

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em concepção, fabricação e distribuição de equipamentos e soluções agrícolas, e apoia a agricultura produtiva com uma linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são vendidos por meio de cinco marcas principais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®, contam com suporte de Fuse® em serviços de otimização agrícola. Fundada em 1990, a AGCO está sediada em Duluth, GA (EUA) e teve receita líquida de vendas de US$ 9,4 bilhões em 2018. Para mais informações, visite http://www.AGCOcorp.com. Para notícias da companhia, informações e novidades sobre eventos, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para informações financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a Solinftec

A Solinftec é líder global em agricultura digital, fornecendo informações úteis aos produtores agrícolas. Proporcionamos eficiência operacional e eficácia agronômica por meio do desenvolvimento e uso da melhor tecnologia disponível em IoT (Internet of Things em inglês e Internet das Coisas em português), telecomunicações (satélite, celular, malha, ampla área de baixa energia), processamento de dados (nuvem e borda) e dados (algoritmos lineares e inteligência artificial ou I.A.). A plataforma Solinftec é escalável e atende aos principais gargalos da produção agrícola em 10 países diferentes e em vários tipos de culturas. A plataforma Solinftec compila e processa, em tempo real, dados de sensores granulares de mais de 7.3 milhões de hectares e mais de 30 mil máquinas agrícolas, além de integrar sensoriamento remoto e fontes externas de dados. Nós entregamos recomendações geradas automaticamente através de dispositivos móveis, computadores de bordo e uma plataforma web. A Solinftec tem como principal objetivo ajudar o produtor agrícola a fazer mais com menos, além de fazer a coisa certa. Para mais informações sobre o Solinftec, acesse www.solinftec.com.br