SpeeDx Distribution Network expande sua presença para o Oriente Médio

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A SpeeDx Pty. Ltd. anunciou a integração de novos parceiros da Al Zahrawi Medical Supplies LLC para distribuição dos testes ResistancePlus® e PlexPCR® nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Catar.

“A Al Zahrawi Medical é o fornecedor líder em medicina e diagnósticos na região e será o parceiro perfeito para expandir nossos negócios para o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)”, diz Colin Denver, diretor executivo da SpeeDx. “Nossos produtos são voltados às questões globais de resistência a antibióticos e saúde reprodutiva. Com esse acordo, estamos satisfeitos porque agora mais laboratórios podem acessar nossos testes ResistancePlus para detectar Mycoplasma genitalium e gonorreia, levando a terapia orientada por resistência a pacientes em todo o mundo.”

Os testes ResistancePlus da SpeeDx fornecem informações valiosas, combinando a detecção de infecções com marcadores genéticos vinculados à resistência a antibióticos, permitindo que médicos possam tomar decisões de tratamento conscientes. A terapia guiada por resistência foi anunciada como um grande avanço para o controle de infecções bacterianas, fornecendo informações aos médicos sobre a suscetibilidade à infecção ou o status de resistência a antibióticos de primeira linha comuns, melhorando as taxas de cura e reduzindo os custos gerais de saúde.1, 2

O ResistancePlus GC* combina a detecção de Neisseria gonorrhoeae com marcadores para susceptibilidade a ciprofloxacino; o ResistancePlus MG* detecta simultaneamente o Mycoplasma genitalium e os marcadores genéticos para a resistência a azitromicina. A SpeeDx também pretende lançar um novo teste ResistancePlus MG para marcadores de resistência vinculada a falhas de tratamento com antibióticos de segunda linha, além de um teste ResistancePlus MP para marcadores de resistência aos macrólidos e para Mycoplasma pneumoniae. O portfólio da SpeeDx também inclui o PlexPCR VHS, um teste multiplex para o vírus herpes simplex (1 e 2), varicela-zóster e Treponema pallidum (sífilis), e o PlexPCR HSV-1, 2 & VZV, painel molecular multiplex para o vírus do herpes.

*não disponível nos Estados Unidos.

Referências:

1. O’Neill J. The Review on Antimicrobial Resistance. Maio de 2016:35

2. Read T. R. H. et al CID 5 de junho de 2018 doi.org/10.1093/cid/ciy477.

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada sediada na Austrália, com escritórios em Londres e nos EUA, além de distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção, oferecendo informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-time polymerase chain reaction, qPCR) tem impulsionado as estratégias de detecção multiplexadas e priming líderes de mercado. A SpeeDx tem um portfólio de kits CE-IVD para a detecção de patógenos de doenças infecciosas, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e marcadores de resistência antimicrobiana. Atualmente, está conduzindo testes clínicos para a liberação da FDA em 2019. Os testes SpeeDx ResistancePlus permitem a terapia orientada por resistência, melhorando os resultados nos pacientes e capacitando profissionais a tomarem decisões clínicas conscientes.

Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse http://plexpcr.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.