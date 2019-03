Le réseau de distribution SpeeDx se développe au Moyen-Orient

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty. Ltd. a annoncé la signature d’un accord avec ses nouveaux partenaires, Al Zahrawi Medical Supplies LLC, pour la distribution des tests ResistancePlus® et PlexPCR® aux EAU, en Arabie saoudite, à Oman, au Bahreïn et au Qatar.

« Al Zahrawi Medical est le principal fournisseur de diagnostics et de fournitures médicales de la région, et sera un partenaire idéal pour développer notre activité auprès du CCG », déclare Colin Denver, PDG de SpeeDx. « Nos produits répondent à l’ensemble des questions relatives à l’antibiorésistance et à la santé procréative. Nous sommes ravis qu’à la faveur de cet accord, un nombre grandissant de laboratoires puissent désormais accéder à nos tests ResistancePlus pour détecter Mycoplasma genitalium et la gonorrhée, afin de proposer aux patients du monde entier une thérapie guidée par la résistance. »

Les tests ResistancePlus de SpeeDx fournissent des informations précieuses, en associant la détection des infections, à des marqueurs génétiques liés à l’antibiorésistance, permettant ainsi aux praticiens de prendre des décisions cliniques informées. La thérapie guidée par la résistance constitue pour beaucoup une avancée majeure dans la gestion des infections bactériennes, en fournissant aux médecins traitants des informations sur la susceptibilité à l’infection ou l’état de la résistance fréquente aux antibiotiques de première ligne, en améliorant les taux de guérison et en réduisant l’ensemble des coûts liés à la santé.1,2

ResistancePlus GC* combine la détection de Neisseria gonorrhoeae (GC) à des marqueurs de susceptibilité pour la ciprofloxacine ; ResistancePlus MG* détecte simultanément Mycoplasma genitalium avec des marqueurs génétiques pour la résistance à l’azithromycine. SpeeDx prévoit également de distribuer un nouveau test ResistancePlus MG pour les marqueurs de résistance liés à l’échec du traitement antibiotique de deuxième ligne, ainsi qu’un test ResistancePlus MP pour Mycoplasma pneumoniae et les marqueurs de résistance aux macrolides. Le portefeuille SpeeDx inclut également PlexPCR VHS, un test multiplex pour le virus de l’herpès simplex (1 et 2), du zona-varicelle et du Treponema pallidum (syphilis) ; et PlexPCR HSV-1, 2 et VZV, un panel de tests multiplex pour le virus de l’herpès.

* indisponible aux États-Unis

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie avec des bureaux à Londres et aux États-Unis, et un réseau de distributeurs dans toute l’Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, au-delà de la simple détection, proposent des informations complètes pour une prise en charge améliorée du patient. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a permis de développer les stratégies de détection et d’amorçage multiplex, les plus sophistiquées du marché. SpeeDx a un portefeuille de kits CE-IVD pour le dépistage des agents pathogènes de maladie infectieuse, des infections sexuellement transmissibles (STI), et des marqueurs de résistance antimicrobienne et mène actuellement des essais cliniques pour une autorisation par la FDA en 2019. Les tests ResistancePlus de SpeeDx permettent une thérapie guidée par la résistance, qui améliore les résultats thérapeutiques et permet aux praticiens de prendre des décisions cliniques informées.

