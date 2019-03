SAN MATEO, Californië & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Infrastructure Investor Global Summit Berlin – Mercatus, een toonaangevend platform voor asset- en beleggingsbeheer voor alternatieve beleggers, en GRESB, de wereldwijde ESG-benchmark voor reële activa, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan om de integratie van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) voor wereldwijde infrastructuurbeleggers te versnellen.

Meer institutionele beleggers dan ooit tevoren zijn op zoek naar gestandaardiseerde en gevalideerde ESG-gerelateerde gegevens over hun infrastructuurinvesteringen. Meer institutionele beleggers dan ooit tevoren zijn op zoek naar gestandaardiseerde en gevalideerde ESG-gerelateerde gegevens over hun infrastructuurbeleggingen. Infrastructuurbeheerders en -exploitanten realiseren zich ook dat de integratie van ESG-overwegingen in zakelijke beslissingen nieuwe gegevensstromen zal genereren die gebruikt kunnen worden om de groei en duurzaamheid te bevorderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.