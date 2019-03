SAN MATEO, California, e BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Summit globale degli investitori in infrastrutture di Berlino – Mercatus, importante piattaforma di gestione di investimenti e patrimoni per investitori alternativi, e GRESB, organizzazione di riferimento globale per il settore ESG per le attività reali, hanno annunciato oggi una partnership strategica finalizzata all’accelerazione dell’integrazione a livello ambientale, sociale e della governance (environmental, social and governance, ESG) per gli investitori globali specializzati in infrastrutture.

Un numero maggiore di investitori istituzionali rispetto al passato è alla ricerca di dati standardizzati e convalidati attinenti all’ambito ESG circa i propri investimenti infrastrutturali. Anche gli operatori e i gestori delle infrastrutture stanno iniziando a rendersi conto che l’integrazione delle istanze ESG nelle decisioni commerciali genererà nuovi flussi di dati che potranno essere usati per incrementare la crescita e la sostenibilità.

