TRIPLE-1, Inc.與Fujitsu Electronics Inc.簽訂經銷合約

日本福岡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--TRIPLE-1, Inc.（代表董事：Takuya Yamaguchi）和Fujitsu Electronics Inc.（代表董事：Junji Ogihara）已簽訂一份關於挖礦ASIC晶片（專用IC）KAMIKAZE的經銷合約，該晶片採用了世界最先進的7nm製程技術。

--- 背景：

在需要巨大計算能力和高功率效率的挖礦IC開發市場，一直都在積極嘗試引進先進的製程技術，而且正如作為世界主要製造業之一的智慧手機的IC開發市場一樣，其發展的推動力來自先進半導體產業的製程小型化。自2019年以來，市場開始遠離以往在傳統的中國地區性製造商中佔據壟斷地位的主流16nm製程，進而轉向最先進的7nm製程。過去，已有包括日本公司在內的數家公司宣布進入最尖端的7nm製程開發，但目前只有少數製造商成功實現了ASIC（專用IC）的商品化。

--- 目的/前景：

TRIPLE-1是一家成立於2016年11月的半導體系統開發公司，專注於尖端製程技術。

自2017年2月起，我們開始採用世界最先進的7nm製程技術開發比特幣挖礦使用的ASIC（專用IC）KAMIKAZE。

大約一年後的2018年2月，我們宣布了世界上第一個採用最先進7nm製程的此類應用晶片的流片（設計完成），繼而由全球第一大代工廠台積電（臺灣）進行商品化生產。

目前，TRIPLE-1是日本唯一一家採用最先進7nm製程技術的ASIC（專用IC）製造商，也是唯一一家在尖端製程開發市場上走在世界尖端的日本公司。

Fujitsu Electronics透過充分利用覆蓋日本國內外的全球網路，以多年來深受全球信賴的「富士通品牌」為中心，開發來自世界各地市場的各種品牌和製造商的各種產品。

透過簽訂該經銷合約，我們將能夠在全球擴大Fujitsu Electronics的全球發展潛力和TRIPLE-1最先進的製程開發能力，並向全球市場提供「日本製造」的真正價值。最重要的是，透過建立長期穩定的合作夥伴關係，我們不僅將合作開發挖礦ASIC（專用IC），還將開發和部署各種領域和應用的尖端產品。

--- TRIPLE-1 KAMIKAZE產品特點：

1. 採用世界最先進的7nm製程技術

利用全球頂尖公司台積電（臺灣）的7nm製程技術開發了世界首款比特幣挖礦ASIC（專用IC）KAMIKAZE，完成了第一個流片（第一代）版本的評估，實現功率效率：52 J / TH（2018年9月26日測量）。

2. 減少能源消耗以節約能源

可以在超低電壓（0.3V或更低）下工作並實現低功耗，減少挖礦所需的巨大電能以節約能源，同時保持高效能。

3. 改變封裝以提高冷卻效率

為了實現更高的冷卻效率，我們採用了矽晶片背面暴露在封裝上的結構（暴露裸片 - FCBGA），以實現更高的冷卻效率，晶片封裝尺寸為7 mm x 7 mm。

--- TRIPLE-1簡介：

公司名稱：TRIPLE-1, Inc.

公司總部：

7F IT Bldg.Ⅱ,1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

法人代表：代表董事兼執行長Takuya Yamaguchi

登記資本額：3662,895,398日圓（包括資本儲備）

--- Fujitsu Electronics的優勢：

作為一家「通用電子產品貿易公司」，Fujitsu Electronics以採用先進技術的大型積體電路、專有產品以及國內和海外製造商產品為中心，提供範圍廣泛的富士通品牌系列產品和全面的支援，包括銷售、技術、解決方案服務、物流服務等，為客戶的業務發展做出貢獻。Fujitsu Electronics透過13個日本分支機構和20個海外分支機構，建立了一個可以提供廣泛解決方案的全球經銷系統，以及從產品採購到開發和量產，都能夠及時回應客戶要求的統一網路。

--- Fujitsu Electronics簡介：

公司名稱：Fujitsu Electronics Inc.

公司總部：

2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

法人代表：總裁兼代表董事Junji Ogihara

登記資本額：4,877,683,581日圓

公司網站：http://www.fujitsu.com/jp/fei/en/

--- 關於商標：

本文中出現的產品名稱等專有名詞是其各自所有者的商標或註冊商標。

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