EBSCO Industries Inc. 選擇Rimini Street提供Salesforce應用軟體管理服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣佈，在全球擁有逾26個事業部的全球性控股公司EBSCO Industries已為Salesforce系統選擇Rimini Street應用軟體管理服務(AMS)，以擴大其Salesforce投資的價值和投資報酬率(ROI)。自2015年以來，EBSCO一直由Rimini Street為其SAP系統提供可靠的支援服務，且目前已擴大Rimini Street支援服務範圍以涵蓋其Salesforce系統。

EBSCO利用Rimini Street 適用於Salesforce的AMS

EBSCO的多個事業部使用Salesforce來幫助他們發展業務，他們希望盡可能提高Salesforce投資的效益。EBSCO選擇Rimini Street適用於Salesforce的AMS，以提供相同的高品質支援、回應超快的服務，創造性地解決問題，以及自訂軟體支援服務，目前他們已在Rimini Street的SAP支援中享有此類服務。

EBSCO企業IT系統副總裁Bryan Bee表示：「本公司旗下擁有眾多事業部，它們彼此獨立運作，但我們希望使系統最佳化，並在可能的情況下，以優於任何事業部單獨提供的成本、速度或品質提供槓桿式共享服務。在聽到Rimini Street能夠為我們的Salesforce系統提供一流服務時，我們很高興能有機會統一我們的服務，並獲得他們為我們的任務關鍵型SAP系統提供的高品質支援。當我們於2015年首次改由Rimini Street提供支援服務時，我們的目標是讓EBSCO的事業部能夠改善獲利狀況，同時讓IT變得『簡單化』並發揮示範作用。Rimini Street已協助我們達成這一目標，提供回應超快的支援模式，讓我們能夠擴大公司的SAP平臺投資——所有這些均只需以前成本的一半。利用Rimini Street適用於Salesforce的應用軟體管理服務是合乎邏輯的下一步措施。」

Rimini Street的Salesforce服務可節省更多成本，帶來更高的價值和投資報酬率

Rimini Street的Salesforce應用軟體管理服務是「一站式服務」，包括確保Salesforce系統順利運行的主動式服務、必要時的損毀修復支援，以及可從超過100項預先定義的服務（例如添加欄位、儀表板、報告、工作流、觸發器等）目錄中選擇不限數量的管理和開發任務。廣泛的服務目錄可協助客戶排除功能請求積壓，並主動利用Salesforce環境中的新功能，進而大幅節省成本。

所有客戶都能獲得Rimini Street回應超快、屢獲殊榮的全年無休全天候支援，以及保證重大問題的回應時間在15分鐘之內，並且讓客戶高枕無憂的是Salesforce將持續符合用戶群體的需求。此外，客戶都將分配到一名經驗豐富的首席服務工程師(PSE)，並由技術專家團隊提供強大支援。

Rimini Street執行長Seth A. Ravin表示：「EBSCO過去的情況與目前許多投入大量資金在Salesforce產品的公司類似。一旦部署這些產品，微調應用軟體及推動對於邁向成功至關重要的用戶採用和消費則具有挑戰性。借助我們針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud產品提供的全面應用軟體管理服務，我們能夠讓客戶大幅節省成本，並擴大軟體的價值和投資報酬率。與所有Rimini Street服務一樣，我們的重點是協助客戶改善IT支出，推動創新，贏得競爭優勢並追求成長。」

Salesforce、Service Cloud、Sales Cloud及其他均為salesforce.com, inc.的商標。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商及Salesforce合作夥伴。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權許可持有企業可以節省高達90%的維護總成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業超過1,800家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支援提供商。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張和其他成長計畫以及我們對此類計畫投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；未決訴訟或政府調查的不利進展或出現任何新的訴訟；與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間；公司的需求以及以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的能力，以及我們從營運中創造現金流的能力，以幫助增加對成長型計畫的投資；我們的現金和現金等價物是否足以因應我們的資金流動需求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅負、政府法律和法規的變化；競爭產品和訂價活動；無法實現獲利性成長；最近推出的產品和服務的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security、針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計在不久的將來推出的產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2019年3月14日呈報的Form 10-K年報中所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street的Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新，以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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