TRIPLE-1, Inc. (Vertegenwoordigd bestuurder: Takuya Yamaguchi) en Fujitsu Electronics Inc. ( Vertegenwoordigd bestuurder: Junji Ogihara) hebben een distributiecontract gesloten voor een ASIC (toepassingsspecifiek IC) "KAMIKAZE" voor de mijnbouw, dat gebruik maakt van 's werelds meest geavanceerde 7nm-procestechnologie.

In de markt voor de ontwikkeling van IC's in de mijnbouw, die een enorme rekenkracht en een hoge energie-efficiƫntie vereist, is geprobeerd om de introductie van geavanceerde procestechnologie op een positieve manier door te voeren en net als de ontwikkelingsmarkt voor IC's voor smartphones, die een van 's werelds grootste productiebedrijven is, kwam de drijvende kracht achter de ontwikkeling voort uit de procesminiaturisatie in de geavanceerde halfgeleiderindustrie.

