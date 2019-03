TRIPLE-1, Inc. a signé un contrat de distribution avec Fujitsu Electronics Inc.

FUKUOKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--TRIPLE-1, Inc. (Directeur délégué : Takuya Yamaguchi) et Fujitsu Electronics Inc. (Directeur délégué : Junji Ogihara) ont signé un contrat de distribution d'un circuit intégré spécifique à l'application (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) dédié au minage appelé « KAMIKAZE » qui utilise la technologie des procédés 7 nm la plus avancée au monde.

--- Contexte :

Dans le marché du développement des circuits intégrés (CI) mineurs qui exigent une énorme puissance de calcul et une haute efficacité énergétique, l'introduction d'une technologie des procédés de pointe a été tentée de façon positive et, tout comme le marché de développement des CI de smartphones, l'une des industries de fabrication majeures dans le monde, la force motrice du développement est venue de la miniaturisation du processus dans l'industrie des semi-conducteurs avancés. En 2019, la tendance a été d'abandonner le procédé 16 nm généralisé qui avait été l'oligopole des fabricants traditionnels de la région de la Chine en faveur du procédé 7 nm ultra-innovant. Dans le passé, plusieurs sociétés, y compris des sociétés japonaises, ont annoncé leur entrée dans un développement de procédé 7 nm pointu mais, à ce jour, seuls quelques fabricants ont réussi à commercialiser la puce de minage ASIC.

--- Objectif / Perspective :

TRIPLE-1 est une société de développement de systèmes semi-conducteurs établie en novembre 2016 et spécialisée dans une technologie des procédés de pointe.

En février 2017, nous avons commencé à développer l'ASIC « KAMIKAZE » pour le minage de bitcoins en adoptant la technologie des procédés 7 nm la plus avancée au monde.

Environ un an plus tard, en février 2018, nous avons annoncé le premier « tape-out » (fin de conception) au monde du procédé 7 nm ultra-innovant pour la même application et avons lancé la commercialisation par TSMC (Taïwan), la plus grande fonderie du monde.

Actuellement, TRIPLE-1 est le seul fabricant d'ASIC à adopter la technologie des procédés 7 nm ultra-innovante du Japon et est la seule société japonaise à confronter le monde sur le marché du développement de procédés de pointe.

Fujitsu Electronics développe une large gamme de produits de marques et fabricants divers pour des marchés du monde entier en exploitant pleinement le réseau mondial couvrant à la fois le Japon et l'étranger, centré sur la « marque Fujitsu » à qui les gens font confiance depuis de nombreuses années partout dans le monde.

En signant ce contrat de distribution, nous pourrons étendre le potentiel de développement mondial de Fujitsu Electronics et les capacités de développement de procédés de pointe de TRIPLE-1 partout dans le monde et offrir la valeur réelle de la « fabrication japonaise » aux marchés du monde entier. Par ailleurs, en établissant un partenariat solide à long terme, nous allons coopérer non seulement dans l’ASIC de minage, mais aussi dans le développement et le déploiement de produits de pointe pour des applications et des domaines divers.

--- Caractéristiques du produit « KAMIKAZE » TRIPLE-1 :

1. Adopte la technologie des procédés 7 nm la plus avancée au monde

Développe le premier « KAMIKAZE » au monde, un ASIC pour minage de bitcoins utilisant la technologie des procédés 7 nm de pointe de la société TSMC (Taïwan) et évalue la première version « tape out » (première génération), Efficacité énergétique : 52 J / TH a été atteint (mesuré le 26 septembre 2018).

2. Une consommation d'énergie réduite contribuant à la conservation des ressources énergétiques

En opérant à une tension ultra basse (0,3 V ou moins) avec une consommation à faible puissance, il est possible de contribuer à réduire l'énorme puissance requise pour le minage et la conservation des ressources énergétiques tout en assurant une haute performance.

3. Une haute efficacité de refroidissement grâce aux changements de l'encapsulation

Dans le but d'augmenter l'efficacité de refroidissement, nous avons adopté une structure (moule exposée - FCBGA) dans laquelle le dos de la puce de silicium est exposé sur le boitier pour augmenter l'efficacité de refroidissement, et la puce a été encapsulée dans 7 mm × 7 mm.

--- Vue d'ensemble de TRIPLE-1 :

Nom de la société : TRIPLE-1, Inc.

Siège social :

7F IT Bldg.Ⅱ,1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, Japon

Représentants : Takuya Yamaguchi, Directeur délégué PDG

Capital : 3 662 895 398 yens (réserve de capital incluse)

--- Caractéristiques de Fujitsu Electronics :

« Société commerciale internationale d’électronique » qui contribue au développement des activités des clients en offrant une gamme extensive de produits de marque Fujitsu centrés sur l’intégration à grande échelle (large scale integration, LSI) de technologie de pointe et des produits exclusifs, ainsi que des produits de fabricants nationaux et étrangers, avec un soutien complet couvrant les ventes, la technologie, les services en matière de solutions, les services logistiques et bien plus. Avec 13 sites au Japon et 20 à l'étranger, nous avons établi un système de distribution mondial proposant une large gamme de solutions, et bâti un réseau cohérent capable de répondre aux demandes des clients en temps opportun, depuis l'approvisionnement en produits jusqu’au développement et à la production en série.

--- Vue d'ensemble de Fujitsu :

Nom de la société : Fujitsu Electronics Inc.

Siège social :

2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japon

Représentants : Junji Ogihara, président et directeur délégué :

Capital : 4 877 683 581 yens

Site Web : http ://www.fujitsu.com/jp/fei/en/

--- À propos de la marque de commerce :

