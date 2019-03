TRIPLE-1, Inc. assina contrato de distribuição com a Fujitsu Electronics Inc.

FUKUOKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--A TRIPLE-1, Inc., que tem como diretor representante Takuya Yamaguchi, e a Fujitsu Electronics Inc., que tem como diretor representante Junji Ogihara, firmaram um contrato de distribuição para um circuito integrado específico de aplicação (application specific integrated circuit, ASIC), de mineração, denominado “KAMIKAZE”, que usa o processo tecnológico 7 nm mais avançado do mundo.

--- Contexto:

No mercado de desenvolvimento de circuitos integrados (ICs) de mineração, que exige enorme poder de computação e alta eficiência de energia, a introdução da tecnologia de processo avançada tem sido empreendida de forma positiva, bem como o mercado de desenvolvimento de circuitos integrados para smartphones, que é um dos principais setores manufatureiros do mundo. A força motriz para o desenvolvimento veio da miniaturização do processo no setor avançado de semicondutores. A partir de 2019, há um movimento de afastamento do processo mainstream de 16 nm, que foi o oligopólio dos fabricantes tradicionais da região chinesa para o processo de 7 nm de última geração. No passado, várias empresas, incluindo empresas japonesas, anunciaram sua entrada no desenvolvimento de processos 7 nm de ponta, mas no momento existem apenas alguns fabricantes que conseguiram comercializar tal ASIC (circuito integrado específico de aplicação).

--- Finalidade / Perspectiva:

A TRIPLE-1 é uma empresa de desenvolvimento de sistema de semicondutores fundada em novembro de 2016 e especializada em tecnologia de processo de ponta.

Desde fevereiro de 2017, a empresa começou a desenvolver o “KAMIKAZE”, um ASIC (circuito integrado específico de aplicação) para mineração bitcoin, que adota tecnologia de processo de 7 nm mais avançada do mundo.

Cerca de um ano mais tarde, em fevereiro de 2018, foi anunciada a conclusão do projeto no processo de 7 nm de última geração para o mesmo aplicativo, seguida da comercialização pela TSMC (Taiwan), a maior fundição do mundo.

A TRIPLE-1 é atualmente a única fabricante de ASIC (circuito integrado específico de aplicação) que adota a tecnologia mais avançada no processo de 7 nm no Japão e é uma empresa que confronta o mundo no mercado de desenvolvimento de processos de ponta.

A Fujitsu Electronics desenvolve uma ampla gama de produtos de várias marcas e fabricantes para mercados ao redor do mundo ao fazer o uso total da rede global para se propagar tanto no Japão quanto no exterior, concentrado-de na “marca Fujitsu”, que já transmite confiabilidade por muitos anos internacionalmente.

Com a assinatura do presente contrato de distribuição, o potencial de desenvolvimento global da Fujitsu Electronics e os recursos de desenvolvimento de processo de última geração da TRIPLE-1 serão difundidos por todo o mundo, levando o verdadeiro significado da “fabricação japonesa” ao mercado internacional. Além disso, ao estabelecer uma parceria sólida e de longo prazo, as empresas irão cooperar não apenas com o ASIC (circuito integrado específico de aplicação)para mineração, mas também com o desenvolvimento e implantação de produtos de ponta para vários campos e aplicações.

--- Características do produto “KAMIKAZE”, da TRIPLE-1:

1. Adota a tecnologia mais avançada do mundo de processo de 7 nm

Desenvolve o primeiro “KAMIKAZE” do mundo, um ASIC (circuito integrado específico de aplicação) para mineração de bitcoin com o uso da tecnologia de processo de 7 nm da empresa líder de mercado TSMC (Taiwan) e avalia o lançamento da versão da primeira geração, Eficiência energética: foi obtido 52 J/TH (medição feita em 26 de setembro de 2018).

2. Consumo de energia reduzido que contribui para a conservação dos recursos energéticos

Ao operar em tensão ultrabaixa (0,3V ou menor) e alcançar baixo consumo de energia, é possível contribuir na redução da enorme potência necessária para a mineração e na conservação de recursos energéticos, mantendo um alto desempenho.

3. Maior eficiência na refrigeração com mudanças de empacotamento

A fim de alcançar a mais alta eficiência na refrigeração, foi adotada uma estrutura (exposed die - FCBGA) em que a parte traseira da microplaqueta de silicone é exposta no pacote para conseguir maior eficiência de refrigeração. O tamanho do chip foi encapsulado em 7 mm x 7 mm.

--- Informações relevantes da TRIPLE-1:

Nome da empresa: TRIPLE-1, Inc.

Sede Corporativa:

7F IT Bldg.Ⅱ, 1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, Japão

Representantes: Diretor Representante, diretor executivo Takuya Yamaguchi

O capital: 3.662.895.398 ienes (incluindo a reserva de capital)

--- Sobre a Fujitsu Electronics:

Empresa de comércio geral de eletrônica que contribui para o desenvolvimento dos negócios de clientes ao oferecer uma extensiva gama de produtos da marca Fujitsu, com foco em LSIs com tecnologia de ponta e produtos proprietários bem como produtos de fabricantes nacionais e estrangeiros, com suporte abrangente, incluindo vendas, tecnologia, serviços de solução, serviços logísticos e muito mais. Com 13 escritórios no Japão e 20 escritórios em outros países, a empresa estabeleceu um sistema de distribuição global que pode oferecer um amplo conjunto de soluções, construindo uma rede consistente que pode atender às solicitações dos clientes em tempo oportuno, desde a aquisição de produtos até seu desenvolvimento e sua produção em massa.

--- Informações relevantes da Fujitsu Electronics:

Nome da empresa: Fujitsu Electronics Inc.

Sede Corporativa:

2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japão

Representantes: Presidente e diretor representante Junji Ogihara

O capital: 4.877.683.581 ienes

Site: http://www.fujitsu.com/jp/fei/en/

--- Sobre a marca:

Nomes próprios, como os nomes dos produtos listados, são marcas registradas ou nomes comerciais dos seus respectivos titulares.

