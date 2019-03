FUKUOKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--TRIPLE-1, Inc. (Direttore generale: Takuya Yamaguchi) e Fujitsu Electronics Inc. (Direttore generale: Junji Ogihara) hanno sottoscritto un accordo di distribuzione per un circuito integrato specifico per applicazioni di mining (application specific IC, ASIC), “KAMIKAZE”, che utilizza la tecnologia di processo a 7 nm più avanzata al mondo.

--- Informazioni di carattere generale:

Nel mercato in via di sviluppo dei circuiti integrati per il mining, che richiede un’enorme potenza di calcolo e un’elevata efficienza energetica, il tentativo di introduzione di un’avanzata tecnologia processo si è rivelato un successo e, proprio come nel mercato in evoluzione dei circuiti integrati per smartphone, che è uno dei principali settori produttivi al mondo, il volano dello sviluppo fa capo alla miniaturizzazione dei processi nell’avanzato settore dei semiconduttori.

