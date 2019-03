Fluence divulga SUBRE com anúncio de vendas

Fluence Unveils SUBRE with Announcement of Sales (Photo: Business Wire)

Fluence Unveils SUBRE with Announcement of Sales (Photo: Business Wire)

MELBOURNE, Austrália & NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Fluence Corporation Limited (ASX:FLC) tem o prazer de anunciar o lançamento comercial de sua solução SUBRE submerso de reator de biofilme aerado por membrana (MABR), disponível em duas configurações: retrofit (como atualização de usina) e greenfield (como uma usina totalmente nova).

As configurações do SUBRE emprestam a inovação da tecnologia MABR para estações de tratamento de águas residuais convencionais de larga escala: ampliando a capacidade de tratamento para acomodar a entrada de fluxos maiores; proporcionando a remoção intensificada de nutrientes para atender aos rigorosos regulamentos de nutrientes; e progredindo em direção ao tratamento com energia neutra, sem exigir qualquer nova unidade operacional. Um retrofit SUBRE foi projetado para atualizar as bacias existentes com capacidade de 2.000 a 100.000 m3/dia (500k - 25m GPD). Uma solução greenfield SUBRE é personalizada de acordo com as especificações do cliente, sem infraestrutura extensiva, com requisitos de espaço e energia reduzidos, e em locais desafiadores ou remotos.

Ao refletir sobre os atributos exclusivos desta tecnologia de tratamento de águas residuais, imediatamente após o lançamento comercial, a Fluence tem o prazer de anunciar que garantiu os seus primeiros pedidos para a solução greenfield SUBRE. Duas instalações SUBRE serão construídas com o seu parceiro local jamaicano, a Engineering and Technology Associates, Inc. (“ETA”), para atender a dois novos conjuntos habitacionais nas áreas de Kingston e Spanish Town (Cidade Espanhola), na Jamaica, de propriedade da National Housing Trust (“NHT”). Os projetos serão operados pela Comissão Nacional da Água (“NWC”) e deverão ser desenvolvidos no terceiro trimestre de 2019.

A primeira instalação consistirá de 12 módulos SUBRE empilhados com 3 espirais de altura (como na foto) e tratará até 370.000 GPD de águas residuais domésticas. A segunda instalação consistirá em 6 módulos SUBRE e tratará até 200.000 GPD. A água tratada será adequada para reutilização não potável. A solução greenfield SUBRE da Fluence foi selecionada devido ao seu baixo consumo de energia, alta qualidade de efluentes e dimensões reduzidas, todos ideais para locais remotos. Uma vez em serviço, a planta apresentará baixos custos operacionais e será fácil de operar e manter localmente.

Embora a Jamaica represente uma nova geografia para a tecnologia SUBRE da Fluence, a empresa já marca presença no Caribe com suas soluções de produtos inteligentes - Aspiral™ e Nirobox™ – há muitos anos.

Henry Charrabé, diretor administrativo e diretor executivo da Fluence, comentou: “ Com o aumento da urbanização, as instalações de recuperação de recursos de águas residuais enfrentam novos desafios. Quando uma instalação convencional de tratamento de águas residuais atinge seu limite, a recém-lançada tecnologia SUBRE da Fluence soluciona esses desafios. Em vez de ampliar as usinas atuais e construir novas bacias, os módulos SUBRE são submersos nas câmaras existentes, aprimorando a qualidade do efluente, diminuindo o uso de produtos químicos, economizando energia e em custos operacionais e ampliando a capacidade. Além disso, a tecnologia SUBRE pode ser instalada em estações de tratamento de águas residuais greenfield para reduzir as necessidades de infraestrutura e os custos operacionais das usinas tradicionais. Temos o prazer de apresentar nossa linha SUBRE e celebrar o seu lançamento com o anúncio da venda de duas instalações MABR submersas e greenfields SUBRE”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.