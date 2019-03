EBSCO Industries Inc. entscheidet sich für Salesforce Application Management Services von Rimini Street

EBSCO Industries Inc. Chooses Rimini Street for Salesforce Application Management Services (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekannt gegeben, dass EBSCO Industries, eine weltweit tätige Holdinggesellschaft mit mehr als 26 Geschäftseinheiten weltweit, sich zur Maximierung von Mehrwert und Rendite seiner Salesforce-Investitionen für Rimini Street Application Management Services (AMS) für Salesforce entschieden hat. EBSCO nutzt die Unterstützung von Rimini Street seit 2015 erfolgreich für sein SAP-System und hat den Umfang des Support-Dienstes von Rimini Street jetzt auf sein Salesforce-System erweitert.

EBSCO nutzt Rimini Street AMS für Verkaufsmitarbeiter

Viele Geschäftseinheiten von EBSCO nutzen Salesforce zur Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten. Sie wollen die Effektivität ihrer Salesforce-Investition maximieren. EBSCO hat sich für AMS for Salesforce von Rimini Street entschieden, um den gleichen hochwertigen Support und ultraschnellen Service, die kreativen Problemlösungen und den Support für individuelle Anpassungen zu erhalten, den das Unternehmen bereits mit dem Support von Rimini Street für SAP erhalten hat.

„Unser Unternehmen besteht aus zahlreichen Geschäftsbereichen, die unabhängig voneinander tätig sind, doch wir wollen unsere Systeme optimieren und wo möglich fremdfinanzierte gemeinsame Services zu besseren Kosten und mit höherer Geschwindigkeit oder Qualität anbieten, als es die einzelnen Geschäftsbereiche jeweils könnten. Als wir erfuhren, dass Rimini Street seinen Premium-Service für unser Salesforce-System anbieten könnte – zusätzlich zu dem hochwertigen Support, den das Unternehmen bereits für unser auftragsentscheidendes SAP-System bietet –, waren wir begeistert von der Möglichkeit, unseren Service zu vereinheitlichen“, so Bryan Bee, Vizepräsident Enterprise-IT-Systems, EBSCO. „Als wir im Jahr 2015 erstmals zu Rimini Street wechselten, war es unser Ziel, es den EBSCO-Unternehmen zu ermöglichen, ihre jeweilige Ertragslage zu optimieren und dabei die IT mit eindeutigem Mehwert zu ʻvereinfachenʼ. Rimini Street hat uns bei der Verwirklichung dieses Ziels unterstützt und ein superschnelles Supportmodell geliefert, mit dessen Hilfe wir die Investitionen in unsere SAP-Plattformen maximieren können – und das zur Hälfte der bisherigen Kosten. Die Nutzung der Application Management Services von Rimini Street for Salesforce war ein logischer nächster Schritt.“

Rimini Street Services for Salesforce sorgt für mehr Einsparungen, Mehrwert und Rendite

Rimini Street Application Management Services for Salesforce bieten alles aus einer Hand – proaktive Dienste, mit denen das Salesforce-System reibungslos läuft, Reparaturdienste je nach Bedarf sowie unbegrenzte Funktionen für Verwaltung und Entwicklung, die aus einem Katalog von mehr als 100 vordefinierten Diensten ausgewählt werden können (etwa einen Bereich, ein Dashboard, einen Bericht, Workflow oder Trigger hinzufügen usw.). Mit Hilfe des umfassenden Servicekatalogs können die Kunden einen möglichen Rückstand bei den von ihnen gewünschten Funktionen aufholen und mit bedeutenden Einsparungen proaktiv neue Funktionen ihrer Salesforce-Umgebung nutzen.

Den Kunden steht der ultraschnelle, preisgekrönte Support von Rimini Street rund um die Uhr täglich während des ganzen Jahres zur Verfügung. Sie haben die Garantie, bei entscheidenden Problemen innerhalb von 15 Minuten eine Antwort zu erhalten. So können sie sicher sein, dass Salesforce dem Bedarf ihrer Nutzer ständig gerecht wird. Den Kunden wird außerdem ein Primary Service Engineer (PSE) zugewiesen, der von einem Team aus technischen Fachleuten unterstützt wird.

„EBSCO war in einer ähnlichen Position wie viele Unternehmen, die bedeutende Investitionen in Salesforce-Produkte tätigen. Sobald die Produkte implementiert sind, stellt sich die Herausforderung, die Anwendung genau abzustimmen sowie die Akzeptanz und Verwendung bei den Nutzern voranzubringen – ein entscheidender Punkt für den Erfolg“, so Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. „Mit unserem umfangreichen Application Management Service-Programm für Produkte von Salesforce Sales Cloud und Service Cloud ermöglichen wir unseren Kunden bedeutende Kosteneinsparungen und die Maximierung von Mehrwert und Rendite der Software. So wie bei allen Services von Rimini Street liegt unser Fokus darauf, die Kunden bei der Optimierung ihrer IT-Ausgaben, bei der Förderung von Innovationen und bei der Realisierung von Wettbewerbsvorteilen und Wachstum zu unterstützen.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.800 Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

