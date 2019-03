EBSCO Industries Inc. Elige los Servicios de Administración de Aplicaciones de Salesforce de Rimini Street

EBSCO Industries Inc. Chooses Rimini Street for Salesforce Application Management Services (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que EBSCO Industries, una compañía controladora mundial con más de 26 unidades de negocios en todo el mundo, ha elegido los servicios de administración de aplicaciones (Application Management Services, AMS) de Rimini Street para Salesforce, a fin de maximizar el valor y el retorno de inversión (Return of Investment, ROI) de su inversión en Salesforce. EBSCO ha estado utilizando el soporte de Rimini Street con éxito para su sistema SAP desde 2015 y ahora ha ampliado el alcance del servicio de soporte de Rimini Street para incluir su sistema Salesforce.

EBSCO utiliza los AMS de Rimini Street para Salesforce

Muchas de las unidades de negocios de EBSCO usan Salesforce para hacer crecer sus negocios y quieren maximizar la efectividad de su inversión en Salesforce. EBSCO seleccionó los AMS de Rimini Street para Salesforce para obtener el mismo soporte de alta calidad, el servicio de excelente respuesta, la resolución creativa de problemas y soporte para personalizaciones que ya disfrutaban con el soporte de Rimini Street para SAP.

“Nuestra compañía está compuesta por numerosas divisiones comerciales que operan de forma independiente entre sí, pero estábamos buscando optimizar nuestros sistemas y, cuando fuera posible, ofrecer servicios compartidos apalancados a un mejor costo, velocidad o calidad que cualquier otra unidad de negocios pueda proporcionar individualmente. Cuando nos enteramos de que Rimini Street podía ofrecer su servicio de primer nivel para nuestro sistema Salesforce, además del soporte de alta calidad que ya proporcionaba para nuestro sistema SAP esencial, nos entusiasmó la oportunidad de unificar nuestro servicio”, relata Bryan Bee, vicepresidente de Sistemas de Empresa de TI de EBSCO. “Cuando cambiamos a Rimini Street en 2015, nuestro objetivo era permitir a las empresas de EBSCO optimizar su posición de ganancias y facilitar el uso de TI con valor demostrable. Rimini Street nos ha ayudado a cumplir con este objetivo ya que ofrece un modelo de soporte de excelente respuesta que nos permite maximizar las inversiones en nuestra plataforma SAP, y todo a la mitad del costo anterior. Utilizar los servicios de administración de aplicaciones de Rimini Street para Salesforce era el próximo paso lógico”.

Los servicios de Rimini Street para Salesforce aumentan los ahorros, el valor y el ROI

Los servicios de administración de aplicaciones de Rimini Street para Salesforce son una solución única e integral, ya que engloban servicios proactivos para mantener el sistema de Salesforce funcionando sin problemas, asistencia para solución de fallas según sea necesaria, y una cantidad ilimitada de tareas administrativas y de desarrollo que pueden seleccionarse de un catálogo de más de 100 servicios predefinidos (como añadir un campo, tablero, informe, flujo de trabajo, desencadenante, etc.). El amplio catálogo de servicios ayuda a los clientes a eliminar la acumulación de características requeridas atrasadas y a aprovechar de forma proactiva las nuevas características en su entorno de Salesforce con importantes ahorros.

Todos los clientes reciben el soporte galardonado de excelente respuesta de Rimini Street las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con un tiempo de respuesta garantizado de 15 minutos para problemas críticos, lo que les da a los clientes la tranquilidad de que Salesforce cubrirá las necesidades de su comunidad de usuarios de forma continua. Además, a los clientes se les asigna un ingeniero de servicio principal (Primary Service Engineer, PSE) experimentado que cuenta con el respaldo de un equipo de expertos técnicos.

“EBSCO se encontraba en una posición similar a muchas compañías que hacían inversiones significativas en productos de Salesforce. Una vez que los productos se han implementado, es todo un desafío ajustar la aplicación e impulsar la adopción y el consumo por parte de los usuarios, los cuales son aspectos clave para el éxito”, indicó Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “Con nuestro alcance integral de servicios de administración de aplicaciones para productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, hacemos posible que nuestros clientes ahorren importantes costos y maximicen el valor y el ROI del software. Al igual que los servicios de Rimini Street, nuestro enfoque está en ayudar a los clientes a optimizar sus gastos en TI, a impulsar la innovación y a lograr el crecimiento y la ventaja competitiva”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de mantenimiento. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1800 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “podría”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de la serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos Mobility de Rimini Street (Rimini Street Mobility), Analytics de Rimini Street (Rimini Street Analytics), Advanced Database Security de Rimini Street (Rimini Street Advanced Database Security), y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce (Salesforce Sales Cloud and Service Cloud), además de productos y servicios que esperamos introducir en el futuro cercano; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección “Factores de Riesgo” del Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 14 de marzo de 2019, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes trimestrales de Rimini Street en el Formulario 10-Q, los Informes actuales en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2019 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.