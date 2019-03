Het Universitair Medisch Centrum Amsterdam gaat als eerste ziekenhuis in Nederland real-time mRI-geleide hartablaties toepassen.

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor kondigde vandaag aan dat het zijn eerste commerciële overeenkomst in Nederland heeft getekend met het Universitair Medisch Centrum Amsterdam, locatie VUmc, voor het Advantage-MR™ EP recorder/stimulatorsysteem. Met deze overeenkomst zal Amsterdam UMC de eerste locatie in Nederland worden om het Advantage-MR-systeem te installeren en real-time mRI-geleide hartablatie uit te voeren, waarmee zij als een van de eersten de elektrofysiologieprocedures voor interventionele hartmagnetische resonantie (iCMR) klinisch toepassen.

De “klinische introductie van het mRI-geleid hartablatiesysteem van Imricor luidt een nieuw tijdperk in voor de cardiologie,” zei Dr. Marco Götte, oprichter van het interventionale hartmagnetische resonantie (iCMR) veld+lab en cardioloog aan het Amsterdam UMC. “Deze baanbrekende technologie zal de manier waarop wij in Amsterdam UMC over de behandeling van hartritmestoornissen denken fundamenteel veranderen. Met MRI-geleide procedures zullen electrofysiologen en beeldvormingscardiologen de kans hebben samen te werken om geavanceerde behandelingsplannen te ontwikkelen die op de unieke hartstructuur van een patiënt en het ziektebeeld worden gebaseerd. Dit heeft het potentieel om de hartzorg voor patiënten met structurele hartkwalen en gerelateerde hartritmestoornissen wezenlijk te verbeteren.”

Het Advantage-MR-systeem van Imricor en Vision-MR-apparaten zijn hulpmiddelen voor hartablatie die artsen in staat stellen om procedures met real-time MRI-begeleiding uit te voeren. In tegenstelling tot conventionele procedures geleid door röntgenstralen, maken ablaties geleid door MRI het artsen mogelijk de behandelstrategie te individualiseren op basis van de unieke cardiale structuur en substraat van elke patiënt, en tijdens de eerste procedure de kwaliteit van de laesie te beoordelen en lacunes te vullen in de ablatielijnen. Deze voordelen hebben de potentie de uitkomst voor de patiënt te verbeteren en een veiligere, kosteneffectievere behandeling te bieden – dit alles in een omgeving die radiatievrij is voor zowel de patiënt als de arts.

“Ik ben erg trots, samen met Imricor en Dr. Götte en Dr. Allaart, dat ons hartcentrum zo'n fundamentele innovatie kan introduceren en toepassen. Wij beschouwen deze nieuwe technologie een belangrijke mijlpaal in het ontsluiten van het volledige potentieel van MRI op het gebied van cardiologie,” zei Prof. Albert (Bert) van Rossum, vicedirecteur van Afdeling III, Hartcentrum Amsterdam UMC, afdelingshoofd Cardiologie VUmc, en aanstaande voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

“Wij zijn enthousiast over de kans om met het team van wereldklasse aan het Amsterdam UMC samen te werken,” zei Steve Wedan, CEO van Imricor. “Als eerste Nederlandse locatie die stralingvrije MRI-geleide hartablatie aan hun patiënten aanbiedt, heeft Amsterdam UMC opnieuw zijn leidende positie aangetoond in Nederland en wereldwijd.”

Over Imricor

Imricor Medical Systems is een particuliere onderneming die zich inzet voor het ontsluiten van het potentieel van invasieve cardiale magnetische resonantie (iCMR) door middel van het leveren van MR-compatibele systemen en apparaten waarmee artsen cardiale ablaties kunnen uitvoeren onder realtime MRI-begeleiding.

Over het Universitair Medisch Centrum Amsterdam, locatie VUmc

In Juni 2018 bundelden de in Amsterdam gevestigde universitaire medische centra VUmc en AMC hun krachten, tot Amsterdam UMC, met meer dan 15.000 gezondheidszorgprofessionals in dienst en een jaarlijkse omzet van 2 miljard euro. Amsterdam UMC biedt complexe patiëntenzorg en huisvest acht geïntegreerde onderzoekinstituten. Door hun krachten te bundelen, zijn deze onderzoekinstituten een aantrekkelijke partner voor grootschalige, internationale studies.

LET OP: Het Advantage-MR™ EP recorder-/stimulatorsysteem heeft het CE-goedkeuringskenmerk ontvangen. Het systeem is echter nog niet goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. De Vision-MR™ ablatiekatheter is goedgekeurd als onderzoeksinstrument voor klinische studies in Europa. Alle andere apparaten van Imricor zijn nog niet goedgekeurd om in mensen te worden gebruikt.

