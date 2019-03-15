Polymath和BMI Coinstreet Digital宣佈與STO Global-X建立策略性合作夥伴關係，在亞洲地區為STO創建端到端科技解決方案

多倫多、新加坡和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的證券代幣顧問和服務公司BMI Coinstreet Digital (BC Digital)宣佈，將利用STO Global-X的平臺推出其證券代幣發行、場外交易和交易所營運服務。

STO Global-X (STGX)是一家以機構為主的全球性證券代幣交易所，利用區塊鏈技術，協助機構將證券代幣化，利用數碼代幣推動傳統有形資產的虛擬所有權和交易。這個端到端平臺包括一個綜合代幣化平臺，將真實世界的資產化為區塊鏈上的部分所有權，同時為投資者提供安全、透明、包容的數碼投資市場；沒有任何中間商的P2P交易，且市場24/7全天候營運。

利用Polymath廣受推崇且已為市場準備就緒的科技解決方案，STGX將整合Polymath的協定和代幣規格（包括ERC1400證券代幣標準），作為透過STGX的發行平臺創建證券代幣的底層技術。ERC1400是社群驅動、Polymath領導的證券代幣標準，對ERC20向下相容，使證券代幣發行者能透過轉讓限制和其他功能來保持合規性。

Polymath行政總裁Kevin North表示：「我們很高興能夠展示Polymath的技術是可用於STGX代幣化平臺且易於部署的白標解決方案。我們希望社群瞭解Polymath的使命是直接和間接推動資產的數碼化和管理。在本案例中，我們很榮幸能為代幣化解決方案提供助力，成為Coinstreet和STO Global-X這樣的優秀品牌所選擇的協定。」

BMI Coinstreet Digital聯合創始人Samson (SAM) Lee表示：「與Polymath和STO Global-X建立策略性合作夥伴關係，我們感到非常高興。此項合作使我們可為STO客戶提供一站式端到端STO發行、場外交易和交易所解決方案。」

STGX聯合創始人兼行政總裁Floyd DCosta表示：「傳統和新興資產類別的代幣化表現形式可有效解決當前金融生態系統中的某些實際問題。這些加密資產完全符合現有的監管框架，可在資產生命週期內提供更好的可存取性、流動性和透明度。我們非常期待與Polymath和Coinstreet這樣的夥伴合作，建立支援代幣化證券所需的綜合基礎設施。」

關於Polymath

Polymath是一個去中心化平臺，使創建和管理證券代幣更簡易。該平臺可令創建證券代幣時的複雜技術難題得到簡化，其目標是將數兆美元的金融證券市場帶入區塊鏈時代。瞭解詳情請至https://polymath.network

關於STO Global-X

STO Global-X是總部位於新加坡的科技公司，提供端到端的機構級代幣化平臺和數碼資產交易所。公司與持牌機構合作，在多個司法管轄區部署並經營STO交易所，協助市場參與者以安全、合規的方式發行、管理和交易代幣化證券。瞭解詳情請至www.STOglobalX.com

關於BC Digital

BMI Coinstreet Digital Limited (BC Digital)是BM Intelligent (BMI)和Coinstreet Partners (Coinstreet)的合資企業，也是BMI Group旗下公司。BC Digital綜合利用它們在傳統市場和區塊鏈金融科技領域的廣泛經驗和最佳實務，致力於成為首屈一指的證券代幣顧問和服務公司。瞭解詳情請至http://www.bcdigital.io.com

成立於1995年的BMI Group是全面受監管公司，也是亞太地區首屈一指的金融服務提供者，專精於為上市公司提供「一站式」量身訂製的企業顧問服務。BMI已協助眾多公司在香港、上海和海外上市。瞭解詳情請至http://www.bmintelligence.com/

Coinstreet Partners (Coinstreet)是區塊鏈和數碼資產領域首屈一指的企業，目前經營六大業務部分，包括代幣金融顧問業務；數碼資產和財富管理；行銷和活動；數碼資產代幣化和交易所平臺；投資者關係、公關和媒體；DLT解決方案。瞭解詳情請至http://www.coinstreet.partners

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