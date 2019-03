MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor ha annunciato oggi la stipula del primo contratto con l’Amsterdam University Medical Center (sede VUmc) per la commercializzazione nei Paesi Bassi del sistema di registrazione/stimolazione elettrofisiologica Advantage-MR™. Con questo accordo, l’Amsterdam UMC sarà il primo centro olandese a installare il sistema Advantage-MR e a eseguire ablazioni cardiache guidate in tempo reale dalla risonanza magnetica per immagini, collocandosi all’avanguardia nell’adozione clinica delle procedure elettrofisiologiche di risonanza magnetica cardiaca interventistica (interventional cardiac magnetic resonance, iCMR).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.