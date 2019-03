NYON, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--beqom, il fornitore di una soluzione per la gestione completa delle remunerazioni su base cloud, ha annunciato l'attivazione della sua soluzione Sales Performance Management (SPM) per Arçelik A.Ş., un leader sul mercato turco nel robusto settore dei beni di consumo. Arçelik affiderà a beqom la gestione dei suoi processi di incentivi e remunerazioni variabili.

A seguito della rapida digitalizzazione di tutte le sue attività commerciali, Arçelik cercava una soluzione con un'iniziativa di trasformazione omnicanale per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti di prodotti e servizi personalizzati, rapidi e ampiamente diffusi.

Per digitalizzare le remunerazioni, il gruppo commerciale voleva una soluzione agile su base cloud con la capacità di attuare simulazioni on-demand per monitorare e revisionare la strategia di incentivazione per gli agenti durante il ciclo di vendita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.