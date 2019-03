NYON, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--beqom, de leverancier van een cloudgebaseerde totaalcompensatieoplossing, heeft de go-live aangekondigd van haar Sales Performance Management (SPM)-oplossing voor Arçelik A.Ş., een Turkse marktleider in de sector duurzame consumptiegoederen. Arçelik zal beqom gebruiken om haar incentive- en variabele verloningsprocessen te beheren.

Arçelik zocht een oplossing terwijl het bedrijf een snelle digitalisering doormaakte op alle niveaus van het bedrijf, met een omnichanneltransformatie-initiatief om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van haar klanten naar producten en diensten op maat, snel en breed verspreid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.