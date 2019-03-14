Flow Pharma, Inc.與OncoImmunity AS合作開發FlowVax™個體化癌症疫苗

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--Flow Pharma Inc是舊金山灣區一家專注於開發個體化癌症疫苗的生物技術公司，該公司今天宣布與挪威生物資訊學公司OncoImmunity AS達成一項合作。

根據協議，OncoImmunity將Immuneoprofiler™軟體授權給Flow Pharma，以支援採用FlowVax平臺的產品臨床開發及商品化。Immuneoprofiler™近期獲得醫療器材CE-IVD標記認證，填補了新抗原預測領域的一些關鍵空白。Flow Pharma開發的FlowVax疫苗平臺經過最佳化，可同步投放多種新抗原肽標靶，以強化腫瘤特異性殺手T細胞攻擊。OncoImmunity將利用Flow Pharma產生的臨床資料開發一個客製化機器學習層，該層將與Immuneoprofiler™軟體協同工作，做出針對FlowVax平臺的客製化預測。

OncoImmunity執行長Richard Stratford表示：「此次振奮人心的夥伴關係和授權交易對OncoImmunity而言是一次絕佳的機會，可在臨床環境中將其Immuneoprofiler™預測軟體應用於FlowVax技術。OncoImmunity同時有機會發揮其深度的免疫資訊學知識和機器學習專長的優勢，為FlowVax平臺開發量身打造的解決方案，進而支援Flow Pharma當前及未來的需求。」

Flow Pharma執行長Reid Rubsamen, M.D.表示：「我們認為，OncoImmunity的Immuneoprofiler™軟體是預測有臨床意義的善意新抗原的同類最佳解決方案。Flow Pharma的生物資訊學團隊將與OncoImmunity AS密切協同，量身打造我們使用Immuneoprofiler™的方式，以最佳化對我們將產生的資料的使用。」

關於OncoImmunity

OncoImmunity AS是一家機器學習公司，提供專有技術來填補個體化癌症免疫療法中預測善意(bona fide)免疫原性新抗原時的關鍵知識空白。OncoImmunity軟體可為有效的癌症免疫療法的患者選擇提供便利，並在臨床可行的時間框架內為真正的個體化癌症疫苗及細胞療法識別新抗原標靶。

關於Flow Pharma

Flow Pharma Inc.是一家總部位於舊金山灣區的生物技術公司，在其專有FlowVax疫苗平臺的基礎上從事個體化新抗原疫苗的開發。

FlowVax平臺經過最佳化，可同步投放多種新抗原肽標靶，以強化腫瘤特異性殺手T細胞攻擊。FlowVax平臺採用的每種化學成分目前均為美國食品藥品管理局(FDA)核准的疫苗或藥品的組成部分，因此簡化了核准路徑。Flow Pharma現在正加大力道測試採用FlowVax 平臺的癌症疫苗。

關於FlowVaxTM

FlowVax平臺採用的每種化學成分目前均為FDA核准的疫苗或藥品的組成部分，因此簡化了核准路徑。FlowVax疫苗還能以快速、高效率的方式生產，不但可以降低成本，還能在診斷明確後迅速將治療藥物送達主治醫生手中，從而實現最大的有效性。

然而，與所有個體化疫苗方法一樣，採用FlowVax平臺的產品要想得到成功開發和商品化，其前提是能夠在具有成本效益且臨床可行的時間框架中，識別臨床可行且具有免疫原性的新抗原標靶。OncoImmunity的Immuneoprofiler™軟體可透過發揮人工智慧(AI)的力量，從下一代定序資料中識別有臨床意義和具有免疫原性的新抗原，來因應這一挑戰。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含前瞻性陳述，包括有關管理層對Flow Pharma, Inc.（「公司」）的觀點、未來期望、計畫和展望的資訊。特別是，「相信」、「期望」、「意圖」、「計畫」、「預期」或「可能」等措辭及類似條件式表述在上述討論中使用時，均意在表示此為前瞻性陳述。本文中除歷史性事實以外的任何有關某一行動、事件或進展的陳述，均屬於前瞻性陳述。這些陳述涉及已知及未知的風險、不確定性及其他因素，由此可能導致公司、其各子公司及諸項概念的結果與此類陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。未知或無法預料的因素也可能對公司的未來結果造成實質性的不利影響。本文包含的前瞻性陳述僅適用於發布當天的情況。公司無法擔保未來結果、活動水準、業績或成就。同樣，您不應對這些前瞻性陳述寄予不適當的依賴。最後，除非法律要求，否則在本新聞稿發布日期之後，公司沒有責任更新上述前瞻性陳述，也沒有義務更新或更正Flow Pharma, Inc.未支付酬勞的協力廠商準備的資訊。

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