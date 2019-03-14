Flow Pharma, Inc.与OncoImmunity AS合作开发FlowVax™个体化癌症疫苗

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--Flow Pharma Inc是旧金山湾区一家专注于开发个体化癌症疫苗的生物技术公司，该公司今天宣布与挪威生物信息学公司OncoImmunity AS达成一项合作。

根据协议，OncoImmunity将Immuneoprofiler™软件授权给Flow Pharma，以支持基于FlowVax平台的产品临床开发及商业化。Immuneoprofiler™近期获得医疗器械CE-IVD标记认证，填补了新抗原预测领域的一些关键空白。Flow Pharma开发的FlowVax疫苗平台经过优化，可同步投放多种新抗原肽靶点，以强化肿瘤特异性杀手T细胞攻击。OncoImmunity将利用Flow Pharma生成的临床数据开发一个定制机器学习层，该层将与Immuneoprofiler™软件协同工作，做出针对FlowVax平台的定制化预测。

OncoImmunity首席执行官Richard Stratford表示：“此次激动人心的伙伴关系和授权交易对OncoImmunity而言是一次绝佳的机会，可在临床环境中将其Immuneoprofiler™预测软件应用于FlowVax技术。OncoImmunity同时有机会发挥其深度的免疫信息学知识和机器学习专长的优势，为FlowVax平台开发量身定制的解决方案，进而支持Flow Pharma当前及未来的需求。”

Flow Pharma首席执行官Reid Rubsamen, M.D.表示：“我们认为，OncoImmunity的Immuneoprofiler™软件是预测有临床意义的善意新抗原的同类最佳解决方案。Flow Pharma的生物信息学团队将与OncoImmunity AS密切协同，量身定制我们使用Immuneoprofiler™的方式，以优化对我们将生成的数据的使用。”

关于OncoImmunity

OncoImmunity AS是一家机器学习公司，提供专有技术来填补个体化癌症免疫疗法中预测善意(bona fide)免疫原性新抗原时的关键知识空白。OncoImmunity软件可为有效的癌症免疫疗法的患者选择提供便利，并在临床可行的时间框架内为真正的个体化癌症疫苗及细胞疗法识别新抗原靶点。

关于Flow Pharma

Flow Pharma Inc.是一家总部位于旧金山湾区的生物技术公司，在其专有FlowVax疫苗平台的基础上从事个体化新抗原疫苗的开发。

FlowVax平台经过优化，可同步投放多种新抗原肽靶点，以强化肿瘤特异性杀手T细胞攻击。FlowVax平台采用的每种化学成分目前均为美国食品药品管理局(FDA)核准的疫苗或药品的组成部分，因此简化了报批路径。Flow Pharma现在正加大力度测试基于FlowVax 平台的癌症疫苗。

关于FlowVaxTM

FlowVax平台采用的每种化学成分目前均为FDA核准的疫苗或药品的组成部分，因此简化了报批路径。FlowVax疫苗还能以快速、高效的方式生产，不但可以降低成本，还能在诊断明确后迅速将治疗药物送达主治医生手中，从而实现最大的有效性。

然而，与所有个体化疫苗方法一样，基于FlowVax平台的产品要想得到成功开发和商业化，其前提是能够在具有成本效益且临床可行的时间框架中，识别临床可行且具有免疫原性的新抗原靶点。OncoImmunity的Immuneoprofiler™软件可通过发挥人工智能(AI)的力量，从下一代测序数据中识别有临床意义和具有免疫原性的新抗原，来应对这一挑战。

前瞻性陈述

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