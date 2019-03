Pacific Drilling annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2018

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a déclaré aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre 2018.

Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling, a commenté en ces termes : « Malgré la situation du marché qui continue d’être difficile, nous avons généré une performance opérationnelle exceptionnelle avec un coefficient d’efficacité de 99,8 % ce trimestre. L’équipe Pacific Drilling continue d’être reconnue par des clients de classe internationale en raison de sa capacité à générer une performance opérationnelle à la pointe du secteur. Les travaux du Pacific Bora au Nigeria ont été prolongés par Nigerian Agip Exploration Limited, une filiale de l’ENI, ceux du Pacific Sharav dans la zone américaine du golfe du Mexique ont été prolongés par Chevron et le Pacific Santa Ana a décroché un nouveau contrat avec Total E&P Senegal au Sénégal. Bien que les taux journaliers actuels continuent de poser problème, nous constatons un regain d’activité en termes de contrats comparé à 2018. Nous continuons à nous attacher à remplir le carnet de commandes de notre flotte de trois appareils de forage en exploitation à l’heure actuelle et nous pensons pouvoir décrocher un contrat pour l’un de nos appareils de forage “smart-stacked” avant la fin de l’année. »

M. Wolford a poursuivi : « Suite à notre sortie du Chapitre 11 le 19 novembre, notre équipe de direction a mis davantage l’accent sur la maîtrise des coûts et l’optimisation du processus G&A tout en s’assurant que nous puissions continuer à fournir le niveau de services de forage de haute qualité qui fait la réputation de Pacific Drilling dans notre secteur d’activités. Les réductions de coûts réalisées grâce aux changements qui ont été faits au niveau organisationnel et processus étendront les avantages de notre recapitalisation et donneront lieu à de meilleures marges alors que le marché des services de forage en eaux profondes s’améliore. »

Commentaires sur les résultats financiers et l’exploitation au quatrième trimestre 2018

Le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait au quatrième trimestre 2018 à 59,6 millions USD, dont un amortissement de 2,9 millions USD du produit constaté d’avance. À titre comparatif, le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait à 56,7 millions USD au troisième trimestre 2018, ce qui incluait un amortissement de 5,3 millions USD du produit constaté d’avance. L’augmentation du chiffre d’affaires est essentiellement due au commencement du contrat du Pacific Bora avec Nigerian Agip Exploration Limited, une filiale de l’ENI.

Les charges d’exploitation se chiffraient à 44,8 millions USD au quatrième trimestre 2018, contre 44,2 millions USD au troisième trimestre 2018.

Les frais généraux et administratifs s’élevaient à 13,8 millions USD au quatrième trimestre, contre 10,9 millions USD au troisième trimestre 2018. La hausse des frais généraux et administratifs était en partie due aux coûts d’indemnités de départ versées à deux membres de la direction générale.

À la sortie de faillite le 19 novembre 2018 (« Date d’entrée en vigueur du Plan »), nous avons adopté et appliqué les directives pertinentes en ce qui concerne la comptabilité et les rapports financiers des entités sorties des procédures de faillite, à savoir la « Comptabilité de nouveau départ ». En vertu de la Comptabilité de nouveau départ, notre bilan à la date d’entrée en vigueur du Plan reflète notre actif et notre passif à leurs justes valeurs. Nous faisons référence à la Société comme le « Successeur » pour les périodes subséquentes au 19 novembre 2018 et comme le « Prédécesseur » pour les périodes avant le (ou le) 19 novembre 2018.

La perte nette pour le quatrième trimestre 2018 s’élevait à 1,8 milliard USD, notamment 1 744,9 millions USD en éléments de réorganisation du Prédécesseur, dont (2 514,1) millions USD liés aux ajustements en vertu de la Comptabilité de nouveau départ et 794,2 millions USD du fait de gains sur le règlement de dettes faisant l’objet d’un compromis.

Le BAIIA(a) ajusté du quatrième trimestre 2018 s’élevait à 3,3 millions USD contre 1,6 million USD au troisième trimestre 2018.

Notes de bas de page

(a) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non-PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la Société et considère que ces mesures fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires.

Prévisions 2019

Un échéancier des prévisions 2019 de Pacific Drilling au 11 mars 2019 est disponible dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » (Résultats trimestriels et pour l’exercice) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site Web, www.pacificdrilling.com.

Conférence téléphonique

Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 10 h, heure normale du Centre, le mardi 12 mars 2019 pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2018. Pour participer à la conférence téléphonique du 12 mars, veuillez composer le 1-800-479-1004 ou le +1 720-543-0206 et indiquer le code de confirmation 1768290, cinq à dix minutes avant l’heure prévue de début de la conférence. Une retransmission différée de l’appel sera disponible sur le site Web de la société ou en composant le +1-888-203-1112 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1-719-457-0820 en dehors de l’Amérique du Nord et en communiquant le code de confirmation 1768290.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « envisager », « avoir l’intention de », « notre capacité à », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « projeté », l’emploi du futur et du conditionnel, ou d'autres termes similaires ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Nos déclarations prévisionnelles expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles en ce qui concerne les résultats ou les événements potentiels futurs, y compris la performance financière et opérationnelle future et les soldes de trésorerie ; les coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats futurs ; nos stratégies commerciales et les plans ou objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; et l’impact potentiel de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise.

Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses, à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison de divers facteurs, notamment si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s’avérer être incorrectes.

Les facteurs importants qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage en mer, notamment la réduction des dépenses en capital de nos clients ; les variations au niveau mondial, de l’offre et de la demande en pétrole et en gaz ; la disponibilité des appareils de forage et l’offre et la demande pour des navires de forage hautement sophistiqués et pour d’autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; les coûts liés à l’empilement des plateformes de forage ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les extensions de contrats ; notre capacité à conclure ou exécuter des contrats définitifs et à satisfaire d’autres conditions habituelles ayant trait aux lettres d’intention ou d’attribution que nous recevons pour nos navires foreurs ; l’éventuelle annulation, renégociation, résiliation ou suspension de contrats de forage résultant de difficultés mécaniques, de la performance, des changements sur le marché ou d’autres raisons ; notre capacité à mettre en œuvre nos plans commerciaux ; les effets de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures ; et les autres facteurs de risque décrits dans notre Déclaration d’enregistrement sur Formulaire F-1 déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières (Security and Exchange Commission, SEC) le 18 décembre 2018 et nos rapports de situation ponctuelle sur Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web www.pacificdrilling.com, ou sur le site Web de la SEC www.sec.gov.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES États consolidés des résultats condensés (en milliers USD, sauf données par action) (non audité) Successeur Prédécesseur Successeur Prédécesseur Période du Période du Trois Trois Période du Période du 20 novembre 1er octobre Mois Mois 20 novembre 1er janvier Année Année jusqu’au jusqu’au Close le Close le jusqu’au jusqu’au Close le Close le 31 décembre 19 novembre 30 septembre 31 décembre 31 décembre 19 novembre 31 décembre 31 décembre 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Chiffre d’affaires Forage à forfait $ 28 489 $ 31 073 $ 56 673 $ 65 024 $ 28 489 $ 236 379 $ 319 716 $ 769 472 Coûts et charges Charges d'exploitation (19 744 ) (25 050 ) (44 234 ) (59 728 ) (19 744 ) (189 606 ) (244 089 ) (290 038 ) Frais généraux et administratifs (4 245 ) (9 572 ) (10 947 ) (22 448 ) (4 245 ) (50 604 ) (87 134 ) (63 379 ) Charges de dépréciation et d’amortissement (27 277 ) (38 187 ) (70 125 ) (69 894 ) (27 277 ) (248 302 ) (278 949 ) (275 901 ) (51 266 ) (72 809 ) (125 306 ) (152 070 ) (51 266 ) (488 512 ) (610 172 ) (629 318 ) Résultat d’exploitation (perte) (22 777 ) (41 736 ) (68 633 ) (87 046 ) (22 777 ) (252 133 ) (290 456 ) 140 154 Autres produits (charges) Intérêts débiteurs (10 904 ) (29 046 ) (45 446 ) (27 438 ) (10 904 ) (106 632 ) (178 983 ) (189 044 ) Radiation des coûts de financement reportés — — — — — — (30 846 ) — Gain sur extinction de la dette — — — — — — — 36 233 Éléments de réorganisation (1 300 ) (1 743 556 ) (30 599 ) (6 474 ) (1 300 ) (1 799 664 ) (6 474 ) — Intérêts créditeurs 1 008 428 1 019 895 1 008 3 148 2 717 362 Bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées 392 — — — 392 — — — Dépenses dans filiales non consolidées, nettes (1 198 ) — — — (1 198 ) — — — Autres produits (charges) 526 350 (923 ) (899 ) 526 (1 904 ) (8 261 ) (2 755 ) Perte avant impôts (34 253 ) (1 813 560 ) (144 582 ) (120 962 ) (34 253 ) (2 157 185 ) (512 303 ) (15 050 ) Économie (charge) d’impôts 6 769 3 261 (201 ) (8 770 ) 6 769 2 308 (12 863 ) (22 107 ) Perte nette $ (27 484 ) $ (1 810 299 ) $ (144 783 ) $ (129 732 ) $ (27 484 ) $ (2 154 877 ) $ (525 166 ) $ (37 157 ) Perte par action ordinaire, de base $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (6,78 ) $ (6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $ (1,76 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base 75 010 21 368 21 368 21 338 75 010 21 359 21 315 21 167 Perte par action ordinaire, diluée $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (6,78 ) $ (6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $ (1,76 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué 75 010 21 368 21 368 21 338 75 010 21 359 21 315 21 167

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES Bilans consolidés condensés (en milliers) (non audité) Successeur Prédécesseur 31 décembre 30 septembre 31 décembre 2018 2018 2017 Actifs : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 367 577 $ 199 459 $ 308 948 Liquidités soumises à des restrictions 21 498 1 032 691 8 500 Comptes débiteurs, nets 40 549 34 977 40 909 Autres comptes débiteurs 28 000 — — Matériaux et fournitures 40 429 84 299 87 332 Coûts reportés, à court terme 482 11 623 14 892 Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme 8 667 10 214 14 774 Total des actifs à court terme 507 202 1 373 263 475 355 Immobilisations corporelles, nettes 1 915 172 4 456 043 4 652 001 Comptes clients à long terme — 202 575 202 575 À recevoir de filiales non consolidées 204 790 — — Immobilisation incorporelle 85 053 — — Investissement dans filiales non consolidées 11 876 — — Autres actifs 24 120 26 742 33 030 Total des actifs $ 2 748 213 $ 6 058 623 $ 5 362 961 Passif et fonds propres : Comptes créditeurs $ 14 941 $ 14 937 $ 11 959 Charges à payer 25 744 56 187 36 174 Intérêts courus 16 576 32 534 6 088 Produit constaté d’avance, à court terme — 19 136 23 966 Total du passif à court terme 57 261 172 794 78 187 Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme 1 039 335 961 091 — À payer à filiales non consolidées 4 400 — — Produit constaté d’avance — — 12 973 Autre passif à long terme 28 259 30 494 32 323 Total du passif ne faisant pas l’objet d’un compromis 1 129 255 1 164 379 123 483 Passif faisant l’objet d’un compromis — 3 084 836 3 087 677 Fonds propres : Actions ordinaires 750 214 213 Capital d’apport additionnel 1 645 692 2 368 070 2 366 464 Autre perte globale cumulée — (13 915 ) (14 493 ) Déficit accumulé (27 484 ) (544 961 ) (200 383 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 618 958 1 809 408 2 151 801 Total passif et fonds propres $ 2 748 213 $ 6 058 623 $ 5 362 961

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) Successeur Prédécesseur Successeur Prédécesseur Période du Période du Novembre Période du Trois Trois Novembre Période du 20 1er octobre Mois Mois 20 1er janvier Année Année jusqu’au jusqu’au Close le Close le jusqu’au jusqu’au Close le Close le Décembre Novembre Septembre Décembre Décembre Novembre Décembre Décembre 31 19 30 31 31 19 31 31 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : Perte nette $ (27 484 ) $ (1 810 299 ) $ (144 783 ) $ (129 732 ) $ (27 484 ) $ (2 154 877 ) $ (525 166 ) $ (37 157 ) Ajustements visant à rapprocher la perte nette du flux net de trésorerie fourni par (utilisé pour) les activités d’exploitation : Charges de dépréciation et d’amortissement 27 277 38 187 70 125 69 894 27 277 248 302 278 949 275 901 Amortissement du produit constaté d’avance — (2 890 ) (5 319 ) (5 145 ) — (20 212 ) (46 829 ) (67 053 ) Amortissement des frais reportés 128 1 645 2 976 3 080 128 13 882 11 689 13 945 Amortissement des coûts de financement reportés — 1 639 — — — 1 639 24 889 18 786 Amortissement de prime de dette, net (38 ) — — — (38 ) — 940 1 279 Intérêts payés en espèces 3 732 4 477 456 — 3 732 4 933 — — Radiation des coûts de financement reportés — — — — — — 30 846 — Impôts sur le revenu reportés (6 507 ) 7 172 (661 ) 7 497 (6 507 ) 4 103 7 409 15 494 Dépenses de rémunération à base d’actions 599 932 440 781 599 2 543 6 819 7 094 Gain sur extinction de la dette — — — — — — — (36 233 ) Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente — — — 682 — — 6 829 — Éléments de réorganisation — 1 724 494 15 393 5 315 — 1 746 764 5 315 — Variation des éléments d’actif et de passif : Comptes débiteurs (11 670 ) 6 096 2 616 (4 548 ) (11 670 ) 12 028 53 713 73 428 Matériaux et fournitures (122 ) 499 1 078 1 999 (122 ) 3 532 6 187 2 564 Dépenses constatées d’avance et autres actifs (11 177 ) (39 254 ) 2 421 (10 327 ) (11 177 ) (32 962 ) (20 457 ) (29 276 ) Comptes fournisseurs et charges à payer (16 490 ) (20 808 ) 29 751 20 472 (16 490 ) (10 096 ) 38 214 (24 843 ) Produit constaté d’avance — — — 3 056 — (481 ) 5 780 35 175 Flux net de trésorerie fourni par (utilisé dans) les activités d’exploitation (41 752 ) (88 110 ) (25 507 ) (36 976 ) (41 752 ) (180 902 ) (114 873 ) 249 104 Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : Dépenses d’investissement (2 697 ) (3 544 ) (4 292 ) (3 883 ) (2 697 ) (18 624 ) (36 645 ) (52 625 ) Déconsolidation de Zonda Debtors — (4 910 ) — — — (4 910 ) — — Achat de valeurs mobilières disponibles à la vente — — — — — — (6 000 ) — Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (2 697 ) (8 454 ) (4 292 ) (3 883 ) (2 697 ) (23 534 ) (42 645 ) (52 625 ) Flux de trésorerie issu des activités de financement : Paiements provenant d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions (126 ) — — — (126 ) (4 ) (199 ) (89 ) Produit du financement de débiteur non dessaisi — — 50 000 — — 50 000 — — Paiements pour financement de débiteur non dessaisi — (50 000 ) — — — (50 000 ) — — Produit de la dette à long terme — — 1 000 000 — — 1 000 000 — 450 000 Paiements sur la dette à long terme — (1 136 478 ) — — — (1 136 478 ) (146 473 ) (110 832 ) Produit d’émissions d’actions — 500 000 — — — 500 000 — — Paiements de coûts de financement (13 525 ) (1 933 ) (27 422 ) — (13 525 ) (29 355 ) (4 530 ) (25 423 ) Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement (13 651 ) (688 411 ) 1 022 578 — (13 651 ) 334 163 (151 202 ) 313 656 Augmentation (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (58 100 ) (784 975 ) 992 779 (40 859 ) (58 100 ) 129 727 (308 720 ) 510 135 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période 447 175 1 232 150 239 371 358 307 447 175 317 448 626 168 116 033 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période $ 389 075 $ 447 175 $ 1 232 150 $ 317 448 $ 389 075 $ 447 175 $ 317 448 $ 626 168

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts débiteurs, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté exprime le bénéfice avant intérêts débiteurs, impôts, dépréciation, amortissement, dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente, la radiation des coûts de financement reportés, le gain sur extinction de la dette, les bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées, les dépenses dans filiales non consolidées, nettes, et les éléments de réorganisation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus américains (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations de la Société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la Société.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES Données complémentaires : Rapprochement de la perte nette au BAIIA et au BAIIA ajusté, non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) Successeur Prédécesseur Successeur Prédécesseur Période du Période du Trois Trois Période du Période du 20 novembre 1er octobre Mois Mois 20 novembre 1er janvier Année Année jusqu’au jusqu’au Close le Close le jusqu’au jusqu’au Close le Close le 31 décembre 19 novembre 30 septembre 31 décembre 31 décembre 19 novembre 31 décembre 31 décembre 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Perte nette $ (27 484 ) $ (1 810 299 ) $ (144 783 ) $ (129 732 ) $ (27 484 ) $ (2 154 877 ) $ (525 166 ) $ (37 157 ) Plus : Intérêts débiteurs 10 904 29 046 45 446 27 438 10 904 106 632 178 983 189 044 Charges de dépréciation et d’amortissement 27 277 38 187 70 125 69 894 27 277 248 302 278 949 275 901 Charge d’impôts sur le revenu (profit) (6 769 ) (3 261 ) 201 8 770 (6 769 ) (2 308 ) 12 863 22 107 BAIIA $ 3 928 $ (1 746 327 ) $ (29 011 ) $ (23 630 ) $ 3 928 $ (1 802 251 ) $ (54 371 ) $ 449 895 Ajouter (soustraire) : Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente — — — 682 — — 6 829 — Radiation des coûts de financement reportés — — — — — 30 846 — Gain sur extinction de la dette — — — — — — — (36 233 ) Bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées (392 ) — — — (392 ) — — — Dépenses dans filiales non consolidées, nettes 1 198 — — — 1 198 — — — Éléments de réorganisation 1 300 1 743 556 30 599 6 474 1 300 1 799 664 6 474 — BAIIA ajusté $ 6 034 $ (2 771 ) $ 1 588 $ (16 474 ) $ 6 034 $ (2 587 ) $ (10 222 ) $ 413 662

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.