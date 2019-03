Center Source trabalha com BitPay para acelerar seus pagamentos internacionais para a América Latina

ATLANTA e BARRANQUILLA, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--A Center Source SAS, uma empresa de terceirização nearshore sediada na Colômbia, tem usado a BitPay para ajudar seus clientes internacionais a pagar suas faturas de maneira econômica e rápida para a América Latina. Ao trabalhar com a BitPay, a Center Source conseguiu atrair novos clientes globais ao reunir o poder dos pagamentos BitPay com sofisticadas soluções de call center nearshore.

A Center Source é um serviço completo de terceirização de processos de negócios (BPO, Business Process Outsourcing) que atende a clientes no setor de cuidados de saúde e produtos de consumo. Todos os seus clientes estão situados fora da América Latina e procuram a Center Source para oferecer suporte eficiente de BPO e call center. Infelizmente, os pagamentos para a América Latina são muito lentos e caros, fazendo com que seja muito difícil para a Center Source obter novos clientes.

"A BitPay resolveu nossos problemas com pagamentos e, o mais importante, os problemas dos nossos clientes novos", disse Michael Biedronski, diretor executivo da Center Source. "Trabalhar com a BitPay abriu o nosso negócio de terceirização aos mercados internacionais, permitindo que possamos buscar clientes que estejam procurando serviços de call center nearshore que aceitam pagamentos em blockchain."

"A BitPay está solucionando os problemas reais dos pagamentos diariamente. Estamos muito satisfeitos por ajudar empresas na Colômbia, Brasil, Argentina e em toda a América do Sul a participarem de negócios que antes não conseguiam. Estamos aproveitando os pagamentos em blockchain para entregar pagamentos globais entre empresas diariamente. Estamos entusiasmados por trabalhar com a Center Source SAS, um verdadeiro inovador no espaço de terceirização nearshore", disse Alberto Vega, gerente regional da BitPay, América Latina.

Devido às altas taxas de câmbio e de transferência bancária (o problema com transferências B2B), o novo cliente da Center Source SAS estava tendo dificuldades em pagar suas faturas. Ao usar a BitPay, eles recebiam o pagamento no próximo dia útil e a única taxa cobrada era de 1%. Transferências bancárias semelhantes podem demorar de 3 a 5 dias e custar de 3% a 6%, ao considerar as taxas de câmbio.

A solução B2B internacional da BitPay está ajudando empresas em todo o mundo a receberem pagamentos com uma taxa de apenas 1% e em um dia útil. Esta solução é muitas vezes mais barata e rápida do que as transferências bancárias na maior parte do mundo. A BitPay também oferece visibilidade das taxas exatas que estão sendo cobradas, o que pode ser muito difícil de determinar nas transferências bancárias globais. O negócio B2B da BitPay cresceu mais de 200% no ano passado e está sendo usado ​​por empresas Fortune 500, bem como por pequenas e médias empresas.

Sobre a Center Source SAS

Fundada em agosto de 2018, a Center Source SAS é uma organização de BPO de serviço completo com operações principais de call center situadas em Barranquilla, Colômbia, no distrito de Atlantico. O escritório principal de vendas da empresa está situado nos subúrbios de Filadélfia, EUA.

A Center Source SAS e a Center Source Inc (empresa irmã sediada nos EUA) atendem a mercados globais de serviços/produtos de consumo e de cuidados de saúde.

Sobre a BitPay

Fundada em 2011, a BitPay é pioneira e a empresa mais experiente em pagamentos em bitcoin e blockchain. Seu conjunto de produtos permite que as empresas enviem e recebam pagamentos internacionais, permitindo também que os consumidores gerenciem seus ativos digitais com a BitPay Wallet e transformem ativos digitais em dólares com o cartão pré-pago BitPay Visa®. A empresa tem escritórios na América do Norte, Europa e América do Sul e obteve mais de US$ 70 milhões de importantes investidores, inclusive Founders Fund, Index Ventures e Aquiline Technology Growth. Para mais informações, acesse https://bitpay.com.

O cartão pré-pago BitPay Visa® é emitido pelo Metropolitan Commercial Bank, membro da FDIC, mediante licença da Visa, U.S.A. Inc. "Metropolitan" e "Metropolitan Commercial Bank" são marcas comerciais registradas do Metropolitan Commercial Bank © 2014. O uso do cartão está sujeito aos termos e condições do respectivo Contrato de Titular do Cartão e tabela de taxas aplicáveis, se houver.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.