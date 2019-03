OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Flow Pharma Inc., een biotechnologiebedrijf uit San Francisco Bay gericht op de ontwikkeling van gepersonaliseerde kankervaccins, heeft een samenwerking aangekondigd met het Noorse bioinformaticabedrijf OncoImmunity AS.

In het kader van de overeenkomst zal OncoImmunity de Immuneoprofilerâ„¢-software in licentie verstrekken aan Flow Pharma ter ondersteuning van de klinische ontwikkeling en commercialisatie van producten op basis van het FlowVax-platform. De Immuneoprofilerâ„¢ heeft onlangs de CE-IVD-markering ontvangen als medisch hulpmiddel en vult enkele van de belangrijkste gaten in de neo-antigeenvoorspelling op. Het FlowVax-vaccinplatform, ontwikkeld door Flow Pharma, is geoptimaliseerd om gelijktijdig meerdere neo-antigeenpeptidetargets te leveren om de tumorspecifieke dodelijke T-cel aanval te verbeteren. OncoImmunity zal een op maat gemaakte machine learning-laag ontwikkelen, gebruikmakend van klinische data gegenereerd door Flow Pharma. Deze zal synchroon werken met de Immuneoprofilerâ„¢-software om voorspellingen op maat te maken voor het FlowVax-platform.

