Polymath和KABN宣佈創立聯盟，以加速數碼證券在不同司法管轄區和平臺中的創建、分銷與管理

多倫多、巴貝多聖邁克爾和直布羅陀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--針對資產數碼化、資產分配、資產部分所有權及資產最終流動性提供軟體解決方案的全球領導者Polymath (www.polymath.network)已與全球金融服務平臺KABN (www.kabn.network)密切合作，創立聯盟。KABN開發了一系列產品，其中包括正在申請專利、基於區塊鏈、符合《通用數據保障條例》(GDPR)的「永不下線」(Always On)的全球身份識別與認證系統，作為對投資者及其他類型出資人的支援服務。

借助各種合作夥伴關係以及支持為發行者和投資者提供透明、合規流程的社群，Polymath正努力協助組織以更簡易的方式將傳統資產創建為數碼證券。憑藉其與KABN等公司組成的廣大服務供應商網絡，Polymath協助證券代幣發行者從優質服務供應商處獲得資源。

Polymath行政總裁Kevin North表示：「我們的解決方案能夠協助組織將各種傳統及非傳統資產創建為數碼證券。此次合作旨在為那些在STO（證券代幣發行）的整個生命週期內尋求協助的客戶建立最佳作業模式。在這個模式中，發行者將與由供應商組成的綜合性網絡合作，這些供應商都致力於確保發行工作符合不同司法管轄區及交易平臺的證券法律法規以及監管要求，拉近投資者和發行者之間的距離以減少雙方的摩擦，進而增進價值主張。迄今，全面的STO途徑對我們大多數發行者而言尚不清晰，因此我們建立了這一合作夥伴關係，力求讓這項工作不再那麼令人望而生畏。」

此外，KABN還將成為第一家利用此流程進行數碼證券發行的組織。有關KABN證券代幣發行的更多資訊，請造訪：www.KABNtoken.com。

KABN行政總裁Ben Kessler表示：「KABN與Polymath合作，借助其「永不下線」的解決方案來滿足數碼證券的合規性要求，為發行者和投資者提供更快、更好、更經濟的解決方案來驗證核查身份資訊、KYC（瞭解您的客戶）資訊和AML（反洗錢）資訊，並管理流動性計畫。KABN也是第一家利用此流程將公司資產代幣化並創建數碼證券的組織，證明該模式的有效性，並為其他組織的效仿奠定基礎，可以協助其他組織符合相關司法管轄區的證券法規要求，支持對利害關係者、區塊鏈社群、發行者及投資者的價值主張。」

隨著向計畫合作夥伴推出相關框架來推進數碼證券的創建，並使全球發行者和投資者更易於透過去中心化平臺進行互動，Polymath和KABN正獲得資本市場及區塊鏈社群的大力支持。

連同顧問機構Pegasus Fintech (Gibraltar) Limited一起，由專業服務供應商、經紀交易商、區塊鏈開發商、交易所、授權代理及其他解決方案供應商所組成的聯盟承諾積極為此流程以及KABN代幣發行提供支援。這一聯盟還在不斷壯大中，最初提供支援的機構包括：

Tokenise.io（英國） Global Blockchain Network（美國） MLG Blockchain（加拿大） Evoke Capital（加拿大） Hyperion Technologies（美國） Secure Digital Markets（加拿大） Hassans（直布羅陀） Digital Assets Management（直布羅陀） Crypto SA（澳大利亞） KABN（直布羅陀） Ten Capital（美國） Polymath（加拿大/巴貝多） Razlin Capital（英國）

關於Polymath (www.polymath.network)

Polymath Network (Polymath)是協助組織輕鬆創建證券代幣的去中心化平臺。該平臺可簡化創建證券代幣時的複雜技術難題，目標是將數兆美元的金融證券市場帶入區塊鏈時代。

關於KABN (www.kabn.network)

KABN是提供新銀行類型解決方案的綜合性金融服務平臺，已獲得Visa批准推出加密貨幣相關卡及銀行錢包計畫。KABN已經與歐洲電子貨幣機構及Visa主要成員Transact Payments Ltd、全球交易處理機構GPS和平臺技術供應商Panovate合作，將於今年第二季在英國、隨後在歐洲經濟區(EEA)國家推出此計畫。

這一KABN卡計畫的名稱為Pegasus Flyte Visa卡，可提供加密貨幣與法定貨幣兌換(“on/off ramp”)，將各種加密貨幣兌換為法定貨幣，並支援多幣別法定貨幣交易。持卡人將可在世界各地接受Visa的實體店、線上及ATM機上使用Pegasus Flyte Visa卡。

Pegasus Flyte計畫還提供強大的忠誠度和客戶參與平臺。該計畫的關鍵在於KABN ID，這是基於區塊鏈和生物特徵識別的「永不下線」認證與核查流程。該流程正在申請專利，且符合GDPR規定，可有效率且順暢地獲取和引導客戶。

關於Pegasus Fintech (www.pegasusfintech.com)

Pegasus Fintech是提供全方位服務的區塊鏈、科技與加速器增長顧問公司，為符合監管規定的計畫與發行工作提供支援。

前瞻性陳述：除本文所含的歷史性事件外，本新聞稿中的陳述均為前瞻性陳述。在不侷限於前述規定的一般性原則下，可從「或許」、「將 」、「要 」、「計畫 」、「預期 」、「相信 」、「預測 」、「打算 」、「可能 」、「會 」、「估計 」或「繼續 」等詞語，或其否定詞語或類似措辭識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致實際結果、表現或成績與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、表現或成績大相逕庭。同樣，前瞻性陳述僅代表我們管理層截至本文日期的意見和假設。除非法律規定，否則即便未來出現新的資訊，我們均無義務公開更新這些前瞻性陳述，亦無義務更新說明哪些原因會導致實際結果與此等前瞻性陳述所預期結果產生重大差異。

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