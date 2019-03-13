東風和馬可迅車輪成立鋁合金輪圈合資企業

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最大的車輪製造商馬可迅車輪有限公司(Maxion Wheels)今天宣佈，它與中國最大的汽車零件公司之一東風汽車零部件（集團）有限公司達成協議，將成立新的轎車鋁合金輪圈合資企業。新的法人實體東風馬可迅車輪(Dongfeng Maxion Wheels)將在中國湖北省新建一座年產能200萬的工廠，計畫於2020年下半年開始連續生產。

Iochpe-Maxion S.A.總裁兼執行長Marcos Oliveira表示：「發展我們在亞洲的業務是Iochpe-Maxion的首要任務之一。馬可迅車輪擁有全球客戶關係和深厚的鋁合金輪圈專長，而東風汽車零部件則希望擴大其產品組合以納入輕型車輛鋁合金輪圈，這是雙方建立牢固合作關係的基礎。我們很榮幸加入東風強大而充滿活力的組織，透過我們的合資企業為全球和中國OEM客戶提供世界一流的鋁合金輪圈。」

新合資企業將生產低壓鑄鋁合金輪圈，包括高階車輪飾面以及其他車輪創新功能。該工廠初期可望為該地區帶來450多個新工作。

雙方將很快宣佈由客戶、員工和當地政要參加的動土典禮。

關於馬可迅車輪

IOCHPE-MAXION S.A.旗下的馬可迅車輪有限公司(Maxion Wheels)是首屈一指的車輪製造商，專業生產客車、輕型卡車、公共汽車、商用卡車和拖車用車輪。公司還生產用於農用車輛和其它非公路用車的車輪。憑藉100多年的車輪製造經驗和全球逾1萬名員工，馬可迅車輪成為全球最大的車輪製造商，目前車輪年產量近6,000萬件。該公司在全球五大洲的16個國家設有33家工廠，為全球原始設備製造商(OEM)客戶提供服務，包括在美洲、歐洲和亞洲的一流技術中心。欲瞭解更多詳情，請瀏覽馬可迅車輪官網：www.maxionwheels.com。

關於東風汽車零部件（集團）有限公司

東風汽車零部件（集團）有限公司總部位於湖北省十堰市，是東風汽車有限公司的子公司，專業從事汽車零部件的研發、製造和銷售，包括底盤系統、車廂和車身系統、電力驅動系統、煞車和智慧驅動系統、動力傳動系統、熱管理系統和輕量化技術。

東風汽車零部件（集團）有限公司擁有1.4萬名員工和38家子公司，其中包括一家上市公司東風電子科技有限公司（股票代碼：600081），一家海外公司和14家合資企業。本集團2018年的年銷售額為人民幣180億元，使其成為中國最大的汽車零部件供應商之一。

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