东风和马可迅车轮组建铝合金轮毂合资企业

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球最大的车轮制造商马可迅车轮有限公司(Maxion Wheels)今天宣布，它与中国最大的汽车零部件公司之一的东风汽车零部件（集团）有限公司达成协议，将组建新的乘用车铝合金轮毂合资企业。新的法人实体东风马可迅车轮(Dongfeng Maxion Wheels)将在中国湖北省新建一座年产能200万的工厂，计划于2020年下半年开始批量生产。

Iochpe-Maxion S.A.总裁兼首席执行官Marcos Oliveira表示：“发展我们在亚洲的业务是Iochpe-Maxion的首要任务之一。马可迅车轮拥有全球客户关系和深厚的铝轮专长，而东风汽车零部件则希望扩大其产品组合以纳入轻型车辆铝合金轮毂，这是双方建立牢固合作关系的基础。我们很荣幸加入东风强大而充满活力的组织，通过我们的合资企业为我们的全球和中国OEM客户提供世界一流的铝轮毂。”

新合资企业将生产低压铸铝车轮，包括高端车轮饰面以及其他车轮创新功能。预计该工厂最初将为该地区带来450多个新工作岗位。

双方将很快宣布由客户、员工和当地政要参加的奠基仪式。

关于马可迅车轮

IOCHPE-MAXION S.A.旗下分支马可迅车轮有限公司(Maxion Wheels)是一家领先的车轮制造商，专业生产客车、轻型卡车、公共汽车、商用卡车和拖车用车轮。公司还生产用于农用车辆和其它非公路用车的车轮。依托100多年的车轮制造经验和全球逾1万名员工，马可迅车轮成为全球最大的车轮制造商，目前车轮年产量近6,000万件。该公司在全球五大洲的16个国家设立有33家工厂，为全球原始设备制造商(OEM)客户提供服务，包括在美洲、欧洲和亚洲的一流技术中心。欲了解更多详情，请访问马可迅车轮官网：www.maxionwheels.com。

关于东风汽车零部件（集团）有限公司

东风汽车零部件（集团）有限公司总部位于湖北省十堰市，是东风汽车有限公司的子公司，专业从事汽车零部件的研发、制造和销售，包括底盘系统、车厢和车身系统、电力驱动系统、制动和智能驱动系统、动力总成系统、热管理系统和轻量化技术。

东风汽车零部件（集团）有限公司拥有1.4万名员工和38家子公司，其中包括一家上市公司东风电子科技有限公司（股票代码：600081），一家海外公司和14家合资企业。本集团2018年的年销售额为人民币180亿元，使其成为中国最大的汽车零部件供应商之一。

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