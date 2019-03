NEW YORK & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Improve Digital, het toonaangevende Europese programmatisch reclameplatform voor uitgevers, inhoudleveranciers en omroepen, heeft aangekondigd dat het White Ops’ pre-biedingspreventieproduct MediaGuard heeft geselecteerd om zijn klanten te beschermen tegen frauduleus verkeer. Door gebruik te maken van MediaGuard heeft Improve Digital nu de mogelijkheid om niet-menselijk verkeer te blokkeren voordat een veiling plaatsvindt.

Improve Digitals wereldwijde aanwezigheid breidt zich uit en het bedrijf was op zoek naar een geautomatiseerde oplossing die ervoor zou zorgen dat het binnenkomende verkeer schoon was. Improve Digital heeft White Ops geselecteerd vanwege de mogelijkheid om frauduleus verkeer met succes te blokkeren voordat het naar de vraagpartners wordt gestuurd. Door deze samenwerking maximaliseert Improve Digital de voorraadkwaliteit in alle kanalen en versnelt het zijn strategie om uit te breiden als een toonaangevende verkoopoplossing met de hoogste transparantienormen, waardoor het zijn positie in de Europese markt voor programmatische reclame versterkt.

