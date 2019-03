Flow Pharma, Inc. und OncoImmunity AS bilden Partnerschaft zur Entwicklung von personalisierten Krebsimpfstoffen der Marke FlowVaxTM.

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Flow Pharma Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in der Bucht von San Francisco und Schwerpunkt auf der Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe, meldete heute eine Zusammenarbeit mit dem norwegischen Bioinformatik-Unternehmen OncoImmunity AS.

Gemäß der Vereinbarung vergibt OncoImmunity eine Lizenz für die Immuneoprofiler™-Software an Flow Pharma zur Unterstützung der klinischen Entwicklung und Kommerzialisierung von Produkten auf Basis der FlowVax-Plattform. Die Software Immuneoprofiler™ erhielt unlängst die CE-IVD-Kennzeichnung als Medizingerät und schließt einige der wichtigsten Lücken in der Neoantigen-Prognose. Die von Flow Pharma entwickelte Impfstoffplattform FlowVax wurde für die gleichzeitige Ausgabe mehrerer Neoantigenpeptidziele optimiert, um den Angriff der tumorspezifischen Killer-T-Zellen zu fördern. OncoImmunity wird eine spezifische Maschinenlernschicht erstellen, die von Flow Pharma generierte klinische Daten nutzt und synchron mit der Immuneoprofiler™-Software zusammenarbeitet, um speziell auf die FlowVax-Plattform zugeschnittene Prognosen zu erstellen.

„Diese spannende Partnerschaft und Lizenzvereinbarung sind eine fantastische Gelegenheit für OncoImmunity, seine Immuneoprofiler™-Prognose-Software in einem klinischen Umfeld auf die FlowVax-Technologie anzuwenden. Sie gibt OncoImmunity außerdem die Chance, sein tiefgreifendes Fachwissen in der Immuninformatik und sein Knowhow im Bereich des maschinellen Lernens einzusetzen, um eine maßgeschneiderte Lösung für die FlowVax-Plattform zu entwickeln, die die Anforderungen von Flow Pharma jetzt und in den nächsten Jahren unterstützt“, sagte Richard Stratford., Chief Executive Officer von OncoImmunity.

„Wir sind der Auffassung, dass die Immuneoprofiler™-Software von OncoImmunity die klassenbeste Lösung für die Prognosestellung klinisch relevanter authentischer Neoantigene darstellt. Das Bioinformatikteam von Flow Pharma wird eng mit OncoImmunity AS zusammenarbeiten, um den Einsatz von Immuneoprofiler™ maßzuschneidern und die Nutzung der von uns dann generierten Daten zu optimieren“, so Dr. med. Reid Rubsamen, CEO von Flow Pharma.

Über OncoImmunity

OncoImmunity AS ist ein auf maschinelles Lernen spezialisiertes Unternehmen, das eine unternehmenseigene Technologie anbietet, mit der wichtige Wissenslücken in der Prognose authentischer immunogener Neoantigene für die personalisierte Krebsimmuntherapie geschlossen werden können. Die Software von OncoImmunity erleichtert die wirksame Auswahl für die Krebsimmuntherapie geeigneter Patienten und identifiziert Neoantigenziele für wirklich personalisierte Krebsimpfstoffe und Zelltherapien in einem klinisch umsetzbaren Zeitrahmen.

Über Flow Pharma

Flow Pharma Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in der Bucht von San Francisco, das mithilfe seiner unternehmenseigenen Impfstoffplattform FlowVax personalisierte Neoantigen-basierte Impfstoffe entwickelt.

Die FlowVax-Plattform wurde für die gleichzeitige Ausgabe mehrerer Neoantigenpeptidziele optimiert, um den Angriff der tumorspezifischen Killer-T-Zellen zu fördern. Jeder der chemischen Bestandteile, der in der FlowVax-Plattform zum Einsatz kommt, ist derzeit bereits Teil eines von der FDA zugelassenen Impfstoffes oder Pharmazeutikums, was den regulatorischen Weg ebnen sollte. Flow Pharma bereitet sich nun auf die Prüfung therapeutischer Krebsimpfstoffe auf der Basis der FlowVax-Plattform vor.

Über FlowVaxTM

Jeder der chemischen Bestandteile, der in der FlowVax-Plattform verwendet wird, ist derzeit bereits Teil eines von der FDA zugelassenen Impfstoffes oder Pharmazeutikums, was den regulatorischen Weg ebnen sollte. FlowVax-Impfstoffe können zudem schnell und effizient hergestellt werden, was die Kosten eindämmt und die Therapie den Ärzten bald nach der Diagnose zur Verfügung stellt, um maximale Wirksamkeit zu ermöglichen.

Wie bei allen personalisierten Impfungsansätzen hängt die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung von Produkten auf der Basis der FlowVax-Plattform jedoch davon ab, dass klinisch umsetzbare und immunogene Neoantigenziele auf kostengünstige Weise und in einem klinisch sinnvollen Zeitrahmen identifiziert werden können. Die Immuneoprofiler™-Software von OncoImmunity bewältigt diese Herausforderung durch Nutzung leistungsstarker künstlicher Intelligenz zur Identifizierung klinisch relevanter und immunogener Neoantigene aus Sequenzdaten der nächsten Generation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Informationen über die Einschätzung der Geschäftsleitung von Flow Pharma, Inc. (das „Unternehmen“), zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten. In der vorstehenden Erörterung sind zukunftsgerichtete Aussagen insbesondere an der Verwendung von Wörtern wie „überzeugt sein“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „voraussichtlich“ oder „können“ und ähnlichen bedingten Ausdrücken zu erkennen. Alle in dieser Präsentation gemachten Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, Handlungen, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse des Unternehmens, seiner Tochtergesellschaften und Konzepte wesentlich von den in diesen Aussagen angegebenen oder implizierten Darstellungen abweichen. Unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können auch mit maßgeblichen nachteiligen Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisse des Unternehmens verbunden sein. Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum der Veröffentlichung. Das Unternehmen kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Dementsprechend sollten Sie diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, und verpflichtet sich auch nicht, Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, die von Dritten erstellt und nicht von Flow Pharma, Inc. bezahlt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.