OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Flow Pharma Inc., società biotecnologica con sede nella San Francisco Bay Area incentrata sullo sviluppo di vaccini anticancro personalizzati, oggi ha annunciato una collaborazione con la società norvegese di bioinformatica OncoImmunity AS.

L'accordo stipulato con OncoImmunity prevede la concessione in licenza all'uso del software Immuneoprofiler™ a Flow Pharma per sostenere lo sviluppo clinico e la commercializzazione di prodotti basati sulla piattaforma FlowVax. Recentemente Immuneoprofiler™ ha ricevuto la certificazione con il marchio CE-IVD come dispositivo medico e colma alcune importanti lacune nella predizione di neoantigeni.

