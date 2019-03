LONDON--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, de specialist in Transaction Lifecycle Management (TLM®), heeft vandaag aangekondigd dat Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haar partnerschap met SmartStream heeft uitgebreid om de komende vijf jaar nieuwe modules in te zetten – het bouwen van een volledig operationeel controlecentrum voor haar financiële transacties.LBBW is een al lang bestaande klant van SmartStream en het succes gaat verder met de implementatie van bijkomende nieuwe modules. De totaaloplossing is ook ontworpen om in te spelen op nieuwe reglementaire vereisten, samen met een geconsolideerd overzicht van de operationele processen in één schaalbaar platform – waardoor de zichtbaarheid van alle transacties en het identificeren van uitzonderingen in een zeer vroeg stadium van de levenscyclus.