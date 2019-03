NEW YORK e AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Improve Digital, leader nella fornitura di piattaforme pubblicitarie programmatiche europee per editori, fornitori di contenuti ed emittenti, oggi ha annunciato di aver scelto MediaGuard, il prodotto per la prevenzione pre-candidatura di White Ops, per proteggere i propri clienti dal traffico fraudolento. Utilizzando MediaGuard, Improve Digital ora ha la capacità di bloccare il traffico non umano prima dell'apertura di un'asta.

La presenza globale di Improve Digital si sta espandendo e la società cercava una soluzione automatizzata che assicurasse che il traffico in entrata fosse pulito. Improve Digital ha scelto White Ops per la sua capacità di bloccare il traffico fraudolento prima di inviarlo ai collaboratori della domanda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.