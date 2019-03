Dongfeng et Maxion Wheels forment une coentreprise pour produire des roues en aluminium

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, le plus grand fabricant mondial de roues, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord portant sur la formation d’une nouvelle coentreprise de roues en aluminium pour voitures particulières, avec le Dongfeng Motor Parts and Components Group, l’un des plus importants fabricants de pièces pour véhicules automobiles en Chine. La nouvelle entité juridique, Dongfeng Maxion Wheels, va construire, dans la province du Hubei, en Chine, une nouvelle installation d’une capacité annuelle de deux millions USD, dont la production en série devrait démarrer durant le second semestre 2020.

« Renforcer notre présence en Asie est l’une des priorités d’Iochpe-Maxion », a déclaré Marcos Oliveira, PDG et chef de la direction d’Iochpe-Maxion S.A. « Associer la clientèle mondiale et l’expertise en matière de roues en aluminium, de Maxion Wheels avec l’objectif de Dongfeng Motor Parts and Components visant à ajouter à son portefeuille les roues en aluminium pour véhicules légers nous fournit les bases d’un partenariat solide. Nous sommes honorés de rejoindre l’organisation forte et dynamique de Dongfeng et de fournir, par le biais de notre coentreprise, des roues en aluminium, de classe mondiale à nos clients FEO chinois et mondiaux. »

La nouvelle exploitation en coentreprise, qui devrait initialement créer plus de 450 nouveaux emplois dans la région, produira des roues en aluminium moulé sous basse pression, avec une finition de roue haut de gamme, ainsi que d’autres modèles innovateurs.

Une cérémonie d’inauguration pour les clients, les employés et les dignitaires locaux sera annoncée dans un proche avenir.

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d’IOCHPE-MAXION S.A., est un important fabricant de roues pour voitures particulières, camions légers, bus, poids lourds et remorques. La société fabrique également des roues destinées aux véhicules agricoles, ainsi qu’à d’autres applications hors route. Avec une expérience de plus de 100 ans dans la fabrication de roues, et un effectif de 10 000 employés à travers le monde, Maxion Wheels est le plus important fabricant international de roues, produisant près de 60 millions de roues par an. À l’échelle mondiale, la société dessert ses clients FEO depuis 33 installations réparties dans 16 pays sur cinq continents, et elle dispose de centres techniques de pointe dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Maxion Wheels à l’adresse www.maxionwheels.com.

À PROPOS DU DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., dont le siège social est situé à Shiyan, dans la province du Hubei, est une filiale de Dongfeng Motor Co., Ltd., et se spécialise dans la recherche & développement, la fabrication et la vente de pièces automobiles, notamment les systèmes de châssis, systèmes d’habitacles et de carrosserie, systèmes de motorisation électrique, systèmes de freinage et de conduite intelligents, systèmes de transmission, systèmes de gestion thermique, systèmes de transmission et technologies légères.

Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. compte 14 000 employés et 38 filiales, dont une société cotée nommée Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. (Code d’action : 600081), une société étrangère et 14 coentreprises. Les ventes annuelles du groupe en 2018 ont atteint 18 milliards RMB, ce qui en fait l’un des plus importants fournisseurs de pièces automobiles en Chine.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.