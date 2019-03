Dongfeng und Maxion Wheels bilden Joint Venture für Aluräder

SCHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, der weltweit größte Radhersteller, kündigte heute an, mit der Dongfeng Motor Parts and Components Group, einem der größten chinesischen Hersteller von Automobilteilen, ein neues Joint Venture für Aluräder von Personenfahrzeugen zu vereinbaren. Der neue Rechtsträger, Dongfeng Maxion Wheels, wird in der chinesischen Provinz Hubei eine neue Anlage mit einer Kapazität von 2 Millionen Stück pro Jahr aufbauen. Die Serienproduktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 aufgenommen werden.

„Ein Hauptaugenmerk von Iochpe-Maxion in der Verstärkung unserer Präsenz in Asien“, erklärt Marcos Oliveira, President und Chief Executive Officer von Iochpe-Maxion S.A. „Die weltweiten Kundenbeziehungen von Maxion Wheels und seine bedeutende Expertise in der Produktion von Aluminiumrädern mit dem Ziel von Dongfeng Motor Parts and Components zu verbinden, sein Portfolio zu erweitern und darin leichte Aluminium-Fahrzeugräder aufzunehmen, bilden die besten Voraussetzungen für eine starke Partnerschaft. Es ist uns eine Ehre, uns an der starken, dynamischen Organisation von Dongfeng zu beteiligen und sowohl den weltweiten als auch lokalen Erstausrüster-Kunden in China mit unserem Joint Venture Aluräder der Weltklasse zu liefern.“

Der neue Joint-Venture-Betrieb, der zunächst mehr als 450 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll, wird Niederdruck-Aluminium-Druckgussräder mit High-End-Felgenoberfläche und weiteren innovativen Merkmalen produzieren.

Dazu ist eine feierliche Großveranstaltung für Kunden, Mitarbeiter und lokale Führungspersonen geplant, die bald angekündigt wird.

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe IOCHPE-MAXION S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert ebenfalls Räder für Landwirtschaftsfahrzeuge sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und weltweit insgesamt 10.000 Beschäftigten ist Maxion Wheels mit einer Jahresproduktion von annähernd 60 Millionen Rädern der weltweit größte Radhersteller. Das Unternehmen beliefert seine weltweite Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 33 Standorten in 16 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.maxionwheels.com.

ÜBER DIE DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

Die Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., mit Hauptsitz in Shiyan, Provinz Hubei, China, ist eine Tochtergesellschaft von Dongfeng Motor Co., Ltd. Das Unternehmen hat sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Autoteilen spezialisiert, darunter Fahrgestellsysteme, Fahrerraum- und Karosseriesysteme, elektrische Fahrsysteme, bahnbrechende, Bremssysteme und intelligente Fahrsysteme, Antriebssysteme, Wärmemanagementsysteme sowie Leichtbautechnologien.

Die Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. beschäftigt 14.000 Mitarbeiter in 38 Niederlassungen, einschließlich eines börsennotierten Unternehmens mit dem Namen Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. (Börsencode: 600081), eines Übersee-Unternehmens und 14 Joint Ventures. Der Jahresumsatz der Gruppe lag im Jahr 2018 bei 18 Mrd. RMB, womit das Unternehmen einen der größten Autoteilehersteller in China darstellt.

