SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, ‘s werelds grootste wielenfabrikant, kondigde vandaag de overeenkomst aan om een nieuwe joint venture te vormen met Dongfeng Motor Parts and Components Group, een van China’s grootste auto-onderdelenbedrijven. De nieuwe juridische entiteit, Dongfeng Maxion Wheels, zal een nieuwe fabriek bouwen met een capaciteit van twee miljoen per jaar in de provincie Hubei, China, met serieproductie gepland voor de tweede helft van 2020.

