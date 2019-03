Dongfeng y Maxion Wheels forman una empresa conjunta de ruedas de aluminio

SHANGHÁI--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, el mayor fabricante de llantas del mundo, anunció hoy el acuerdo para formar una nueva empresa conjunta de ruedas de aluminio para automóviles de pasajeros junto con Dongfeng Motor Parts and Components Group, una de las compañías de partes de automóviles más grandes de China. La nueva entidad legal, Dongfeng Maxion Wheels, construirá una nueva planta de capacidad de dos millones de ruedas por año en la provincia de Hubei, China, con una producción en serie programada para el segundo semestre de 2020.

“Ampliar nuestra presencia en Asia es una de las prioridades de Iochpe-Maxion”, indicó Marcos Oliveira, presidente y director ejecutivo de Iochpe-Maxion S.A. “La unión de la experiencia significativa en llantas de aluminio y las relaciones con los clientes a nivel global de Maxion Wheels con el objetivo de Dongfeng Motor Parts and Components de expandir su cartera para incluir las ruedas de aluminio para vehículos livianos es la base de una asociación sólida. Nos sentimos orgullosos de unirnos a la organización sólida y dinámica de Dongfeng y, a través de nuestra empresa conjunta, poder brindar ruedas de aluminio de clase mundial para nuestros clientes chinos fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) tanto nacionales como internacionales”.

La nueva empresa conjunta, que se espera que inicialmente genere más de 450 nuevos puestos de trabajo en la región, producirá ruedas de moldeado de aluminio de baja presión con acabado de ruedas de alta gama, así como otras características de ruedas innovadoras.

Próximamente se anunciará una ceremonia innovadora para clientes, empleados y dignatarios locales.

ACERCA DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, una división de IOCHPE-MAXION S.A., es un fabricante líder de ruedas para automóviles de pasajeros, camiones livianos, autobuses, camiones y remolques comerciales. La compañía también produce llantas para vehículos agrícolas, además de para otras aplicaciones todo terreno. Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de llantas y 10 000 empleados en todo el mundo, Maxion Wheels es el mayor fabricante de llantas del mundo, y produce casi 60 millones de llantas por año. La compañía presta servicios a sus clientes OEM desde sus 33 ubicaciones en 16 países y en cinco continentes, y posee centros técnicos de vanguardia en América, Europa y Asia. Para obtener más información, visite el sitio web de Maxion Wheels en www.maxionwheels.com.

ACERCA DE DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., con sede en Shiyan, provincia de Hubei, es una subsidiaria de Dongfeng Motor Co., Ltd., y se especializa en investigación y desarrollo, fabricación y venta de partes automotrices, incluidos sistemas de chasis, de cabina y de carrocería, sistemas de funcionamiento eléctrico, sistemas de frenado y conducción inteligente, sistemas de transmisión y de gestión térmica, y tecnologías de sistemas de transmisión y de peso liviano.

Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. tiene 14 000 empleados y 38 subsidiarias, incluida una compañía que cotiza en bolsa llamada Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. (Código de acciones: 600081), 1 empresa extranjera y 14 empresas conjuntas. Las ventas anuales del grupo en 2018 fueron de 18 000 millones de RMB, lo que lo convierte en uno de los mayores proveedores de partes automotrices en China.

