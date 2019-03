LBBW implementiert SmartStream-Lösung beim Aufbau eines operativen Kompetenzzentrums

LONDON--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, Spezialanbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM®), meldete heute, dass die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihre Partnerschaft mit SmartStream ausgeweitet hat, um in den kommenden fünf Jahren neue Module einzuführen - und damit eine voll funktionsfähige Kontrollzentrale für ihr Finanztransaktionsgeschäft aufzubauen.

Die LBBW, langjähriger Kunde von SmartStream, setzt ihre Erfolgsstory mit der Implementierung weiterer neuer Module fort, beispielsweise mit einem Wertpapier-Modul, das eine vollständige Kontrolle über die Handelsprozesse ermöglicht. Die Gesamtlösung ist außerdem für die Erfüllung neuer regulatorischer Anforderungen konzipiert und soll zudem eine konsolidierte Sicht auf die betrieblichen Prozesse auf einer skalierbaren Plattform schaffen. Sie soll auf diese Weise Transparenz für alle Transaktionen bieten und Ausnahmen in einem sehr frühen Stadium innerhalb des Lebenszyklus' erkennbar machen.

In Anbetracht eines steigenden Transaktionsvolumens wird die LBBW in der Lage sein, Transaktionen weiterhin vertrauensvoll abzustimmen, das Risikopotenzial zu reduzieren und den Abstimmungsprozess effektiver zu kontrollieren. Dies wird zudem die Matching- und STP-Raten erhöhen.

Andreas Beck, Executive Vice President und Head of Back Office Financial Markets bei der LBBW, erklärt dazu: “Es ist für uns sehr wichtig, den Erfolg unseres Backoffice-Geschäfts fortzusetzen und stets nach technologischen Innovationen Ausschau zu halten. Zusammen mit SmartStream sind wir ein großartiges Team, in dem jede Entscheidung auf einem strategischen Ziel basiert - dem bestmöglichen Ergebnis für unsere Kunden.”

Haytham Kaddoura, CEO von SmartStream, merkt an: “Es ist ein Vergnügen, mit LBBW zu arbeiten, denn bei dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit streben wir immer danach, Spitzenleistungen zu erreichen. Durch die Ausweitung der bewährten SmartStream-Lösung wird die LBBW in die Lage versetzt, jeden Tag eine ungeheure Zahl von Transaktionen abzuwickeln. Das Produkt wird die Betriebskosten und das Betriebsrisiko senken, und das bei minimalen Unterbrechungen des Tagesgeschäfts.”

