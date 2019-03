LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, lo specialista di Transaction Lifecycle Management (TLM®), oggi ha annunciato che Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ha esteso la sua collaborazione con SmartStream per realizzare i nuovi moduli nei prossimi cinque anni - costruendo un centro di controllo totalmente operativo per la propria attività di transazioni finanziarie.

LBBW è un cliente di lunga data di SmartStream e il successo continua con l'implementazione di altri nuovi moduli, ad esempio un modulo di sicurezza per consentire il controllo totale del processo commerciale. La soluzione completa è inoltre progettata per soddisfare nuovi requisiti normativi, assieme a una visione consolidata dei processi operativi in un'unica piattaforma scalabile - offrendo la visibilità di tutte le transazioni e identificando le eccezioni in una fase molto precoce del ciclo di vita utile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.