SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, il più grande produttore di cerchi al mondo, ha annunciato oggi un accordo per la formazione di una nuova joint-venture impegnata nella produzione di cerchi in alluminio per veicoli passeggeri con Dongfeng Motor Parts and Components Group, uno dei maggiori produttori di componenti automobilistici della Cina.

