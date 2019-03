LeoSat Business Backbone in Space. Transforming Data Communications. (Photo: Business Wire)

DUBAI--(BUSINESS WIRE)--LeoSat Enterprises, impegnata nel lancio in orbita bassa di una costellazione di 108 satelliti per comunicazioni che formeranno la rete di dati con la copertura più veloce, sicura ed estesa a livello mondiale, ha siglato un accordo con SKYBAND, parte di Inteltec Group e leader nella fornitura di soluzioni per la comunicazione satellitare e di rete nel Regno dell’Arabia Saudita.

