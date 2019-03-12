Dental Monitoring與Vitruvian合作，加快其創新人工智慧解決方案的全球擴張

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Dental Monitoring (“DM”)是牙科及齒顎矯正領域優質套裝人工智慧解決方案的提供商，該公司已獲得主要成長投資者Vitruvian Partners提供的4500萬歐元的注資，用於加快其全球擴張。

Dental Monitoring執行長Philippe SALAH表示：「在Dental Monitoring，我們相信牙科生態系統能夠大幅受益於我們的技術。我們很榮幸能與Vitruvian合作，因為他們深厚的產業專長和國際化的成長驅動型措施將幫助我們達成我們共同的雄心，即讓全世界所有牙科利害關係者都能使用Dental Monitoring：病人、醫生、製造商、機構、保險公司。」

Dental Monitoring於2015年在法國創建，是最早體認到人工智慧如何能促進牙科轉型的公司之一，該公司創建高度精密的人工智慧平臺，受到80多項專利保護。各年齡層的病人都期望科技能改善他們的體驗，在這樣的環境中，Dental Monitoring確定其使命便是提供病人樂於使用的工具，幫助牙科專業人員提供更好的治療和更多的便利：73%的千禧世代願意他們的醫生提供一款app來掌控其治療1，70%的嬰兒潮世代對人工智慧幫助醫生專注於他們健康的潛力感到振奮2。

所有Dental Monitoring解決方案均為app或雲端型，使牙科專業人員能夠在診所或遠距評估和監測包括齒顎矯正在內的牙科病況。他們的目標是透過運用精密評估工具來提高治療水準，透過促進溝通來增進病人參與度，並同時提高病人的便利性和執業效率。

Dental Monitoring將利用該資金來加快其在美國和亞洲的發展，以強化其精密的人工智慧驅動型解決方案向全球一般牙科醫生市場的推廣。

Vitruvian Partners合夥人Torsten Winkler表示：「Dental Monitoring是真正顛覆性的人工智慧驅動型口腔治療解決方案，在用戶群大幅成長和針對整體牙科市場執行令人振奮的產品藍圖方面，展現了突出的業績。我們很高興能夠與Philippe及其團隊合作，並提供我們力所能及的所有支援，使Dental Monitoring能夠取得牙科治療領域人工智慧服務的全球領先地位。」

2018年，Dental Monitoring與牙科美容領域的全球領導者Straumann Group合作，在全世界大舉擴大與牙醫界接觸。在科隆舉行的IDS上，Straumann Group將推出DM開發的另外三款新產品，包括：

新款ScanBox，用於精確簡易地擷取受監測病人的口腔內圖片；

用於生成病人口腔病況的即時、自動化預先評估的解決方案；

用於在治療期間及治療後生成病人笑容實境模擬照片的解決方案。

完。

關於Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Dental Monitoring由Philippe Salah於2015年創建，是首家針對牙科專業人員需求的人工智慧公司。DM套裝軟體旨在解決牙科專業人員在治療病人全程期間的需求：在治療前增進病人的參與度、在治療期間提高醫生提供的治療品質、以及在治療後確保治療成效的穩定性。公司目前在歐洲、美國和亞洲營運，在巴黎、奧斯汀、香港和雪梨的四個辦事處聘有約150位員工。

關於Vitruvian Partners (www.vitruvianpartners.com)

Vitruvian是一家獨立的成長資本公司，專精於「動態情境」——投資於正在經歷顯著成長及變化、通常由科技驅動的公司。Vitruvian提供經營支援系統及援助，包括收購在內的策略性措施，以幫助成員公司擴大營運規模。迄今為止的主要投資包括Just Eat、Skyscanner等在各自領域的全球市場領袖、以及CRF Health、ADA Health、Darktrace等生命科學和人工智慧創新者。

資金達24億歐元的Vitruvian Investment Partnership III (“VIP III”)是支持創新及更高成長公司的歐洲最大型資本池。Vitruvian已在其最早的兩個基金中支持了30家公司，掌管約50億歐元資產。Vitruvian在倫敦、慕尼黑、斯德哥爾摩、盧森堡、舊金山和上海設有辦事處。

1 來源：2015年聯網型病人狀態，Salesforce對1,700位美國成人的調查

2 來源：2017年聯網型病人報告，Salesforce對2,083位美國成人的調查

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