Dental Monitoring与Vitruvian合作，加快其创新人工智能解决方案的全球扩张

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Dental Monitoring (“DM”)是牙科及正畸领域人工智能解决方案优质套件的提供商，该公司已获得领先的成长投资者Vitruvian Partners提供的一轮4500万欧元的注资，用于加快其全球扩张。

Dental Monitoring首席执行官Philippe SALAH表示：“我们Dental Monitoring相信，牙科生态系统能够大幅受益于我们的技术。我们很荣幸能与Vitruvian合作，因为他们深厚的行业专长和国际化的成长驱动型措施将帮助我们达成我们共同的雄心，即让全世界所有牙科利益相关方都能使用Dental Monitoring：患者、医生、制造商、机构、保险公司。”

Dental Monitoring于2015年在法国创建，是最早认识到人工智能对牙科的转型作用的公司之一，该公司创建了一个高度精密的人工智能平台，受80多项专利保护。各年龄段患者都期望通过技术来改善他们的体验，在这样的环境中，Dental Monitoring确定了其使命，即通过提供患者乐于使用的工具，来帮助牙科专业人员提供更好的治疗和更多的便利：73%的千禧一代愿意他们的医生提供一款app来掌控其治疗1，70%的婴儿潮一代对人工智能帮助医生专注于他们健康的前景感到振奋2。

所有Dental Monitoring解决方案均为app或云端服务，允许牙科专业人员在诊所或远超评估和监测包括正畸在内的牙科病况。他们旨在通过运用精密评估工具来提高治疗水平，通过简化沟通来增进患者参与度，并同时提高患者便利和执业效率。

Dental Monitoring将利用该资金来加快其在美国和亚洲的发展，以强化其精密的人工智能驱动型解决方案面向全球普通牙科医生市场的推广。

Vitruvian Partners合伙人Torsten Winkler表示：“Dental Monitoring是一个真正颠覆性的人工智能驱动型口腔治疗解决方案，在大幅增长用户基础并执行面向整体牙科市场的激动人心的产品路线图时，展示了突出的业绩。我们感到振奋的是，能够与Philippe及其团队合作、并提供我们力所能及的所有支持，使Dental Monitoring能够取得牙科治疗领域人工智能服务的全球领先地位。”

2018年，Dental Monitoring与牙科美容领域的全球领先者Straumann Group合作，在全世界大举扩张其牙科布局。在科隆举行的IDS上，Straumann Group将上市DM开发的另外三款新产品，包括：

新款ScanBox，用于精准轻松捕捉受监测患者的口腔内图片；

用于生成患者口腔病况的即时、自动化预评估的解决方案；

用于生成治疗期间及治疗后患者笑容实境模拟图像的解决方案。

完。

关于Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Dental Monitoring由Philippe Salah于2015年创建，是首家满足牙科专业人员需求的人工智能公司。DM软件套件旨在满足牙科专业人员在患者治疗全程的需求：增进患者在治疗前的参与度、提高治疗期间医生提供的治疗品质、以及确保治疗后治疗转归的稳定性。公司目前在欧洲、美国和亚洲运营，在巴黎、奥斯汀、香港和悉尼的四个办事处雇佣约150位员工。

关于Vitruvian Partners (www.vitruvianpartners.com)

Vitruvian是一家独立的成长资本公司，专精于“动态情境”——投资于那些正在经历显著成长及变化的、通常由技术驱动的公司。Vitruvian通过提供运营支持系统及援助包括收购在内的战略动议来帮助成员公司升级其运营。迄今为止的主要投资包括Just Eat、Skyscanner等在各自领域的全球市场领先者、以及CRF Health、ADA Health、Darktrace等生命科学和人工智能创新者。

资金达24亿欧元的Vitruvian Investment Partnership III (“VIP III”)是欧洲最大的支持创新及更高成长公司的资本池。Vitruvian已在其最早的两个基金中支持了30家公司，掌管约50亿欧元资产。Vitruvian在伦敦、慕尼黑、斯德哥尔摩、卢森堡、旧金山和上海设有办事处。

1 来源：2015年上网患者状态，Salesforce对1,700位美国成人的调研

2 来源：2017年上网患者报告，Salesforce对2,083位美国成人的调研

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