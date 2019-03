Mondo Globo sélectionne Eutelsat CIRRUS pour le lancement d'une nouvelle offre de télévision en langue arabe

DUBAÏ, Émirats arabes unis & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) a signé avec Mondo Globo/MCNC, un distributeur de contenus vidéo en forte croissance, le premier contrat pour Eutelsat CIRRUS, sa nouvelle offre hybride de diffusion TV.

L'offre TeleArabia PRO de Mondo Globo destinée au secteur de l’hôtellerie en Europe comprend six chaînes de référence en définition standard et en langue arabe, dont trois chaînes du Groupe MBC, axées sur les divertissements et la vie quotidienne. Entièrement assemblé par le biais d'Eutelsat CIRRUS, le bouquet est disponible via le pôle audiovisuel HOTBIRD d’Eutelsat, à 13° Est, et permet la diffusion en direct des chaînes, leur numérotation, les informations relatives à la grille des programmes et la protection des contenus.

Cette offre a été retenue par la marque d’hôtel de luxe Edwardian Hotels London et sera proposée aux clients de cette enseigne qui souhaitent profiter de leurs chaînes préférées du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord lorsqu'ils voyagent au Royaume-Uni.

Gerry O'Sullivan, Vice-président exécutif de la Business Line Télévision et Vidéo chez Eutelsat, a déclaré : « Je suis très heureux que notre nouvelle solution de diffusion TV ait trouvé sa première application auprès de Mondo Globo. Le choix d'Eutelsat CIRRUS par Mondo Globo illustre les atouts de cette solution à guichet unique pour les plates-formes émergentes qui souhaitent commercialiser une solution entièrement intégrée. »

Cedric Aoun, Président de Mondo Globo/MCNC, a ajouté : « Eutelsat CIRRUS est la solution de diffusion la plus adaptée à notre nouvelle offre TeleArabia PRO, car elle combine les avantages de la diffusion directe traditionnelle avec des fonctionnalités de dernière génération, en s’appuyant sur l’audience du pôle audiovisuel HOTBIRD. En adoptant cette solution intégrée, nous avons été en mesure de déployer la première offre complète de télévision arabophone sur le marché de l'hôtellerie en Europe. »

Nick Kalsi, de chez Edwardian Hotels London, a rajouté : « Edwardian Hotels London est ravi de s'associer à Mondo Globo/MCNC et Eutelsat pour offrir à notre clientèle de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord une véritable expérience « comme à la maison ». Notre partenariat se veut une réponse innovante aux retours d'expérience de nos clients du Moyen-Orient qui nous expriment régulièrement leur désir de suivre régulièrement leurs programmes préférés en langue arabe tout en séjournant dans nos hôtels.”

Eutelsat sera présent à CABSAT 2019, stand C6-10, du 12 au 14 mars.

